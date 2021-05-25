При каких условиях высаживают семена кабачков, тыквы, патиссонов в открытый грунт?

Тыквы, патиссоны и кабачки - это невероятно неприхотливые, очень урожайные культуры, которые не выращивает только ленивый и тот, кто совсем их не любит употреблять в пищу.
Часто огородники говорят про эти культуры - "посадил и забыл". И в действительности нет никаких секретов и хитростей. Достаточно иметь на участке солнечно место, где не бывает тени совсем.
Лучше всего садить тыквенные на тех участках, где до них росли чеснок, бобовые или капуста. Нежелательно садить там, где росли пасленовые - они выбирают из почвы все те же микроэлементы, которые нужны кабачкам и тыквам для нормального плодоношения.
Высаживают тыквенные семенами прямо в грунт. При желании можно вырастить рассаду, но ей потребуются очень большие емкости. И учитывая то, что при теплой летней погоде они достаточно быстро растут и начинают плодоносить - выращивание рассады незначительно ускорит получение первых плодов.
Кабаки и патиссоны высаживаются так, чтобы на 1 квадратный метр площади грядки приходилось не больше трех ростков. Для тыквы - расстояние между семечками должно быть не меньше полутора метров.
Температура для посадки подходит +12...+18 градусов, но всходы появятся только через 2 недели. При температуре +20...+25 вы увидите ростки уже через неделю, так что торопиться с высадкой нет смысла.
Лучше всего высаживать уже пророщенные семена. Предварительно их нужно согреть в теплой воде для набухания. а затем завернуть во влажную тряпку и убрать в пакет. Как только прорастут семена до появления ростка 3-4 мм - их можно высаживать в грунт. Если на улице прохладно - укройте посевы. Если достаточно тепло, то можно не укрывать.