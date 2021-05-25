«Самолет-призрак» нашли на месте авиакатастрофы пользователи Google-карт
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

«Самолет-призрак» нашли на месте авиакатастрофы пользователи Google-карт

1:58:455/25/2021Фото: сервис Google Maps
0

На спутниковых снимках можно разглядеть часть самолета, у которого отсутствует правое крыло и передняя часть фюзеляжа. Летательный аппарат находится рядом с американским городом Дес-Плейнс, штат Иллинойс, около места крушения рейса 191 American Airlines.

У «самолета-призрака» отсутствует правое крыло и передняя часть фюзеляжа

Пользователи картографического сервиса Google Maps нашли «самолет-призрак» на месте авиакатастрофы 1979 года, которая унесла жизни 273 человек. Находку обнаружил и поделился ей юзер Reddit с ником BewareTheSpamFilter.

На спутниковых снимках можно разглядеть часть самолета, у которого отсутствует правое крыло и передняя часть фюзеляжа. Летательный аппарат находится рядом с американским городом Дес-Плейнс, штат Иллинойс, около места крушения рейса 191 American Airlines. Есть предположения, что из-за неправильной склейки спутниковых снимков, на кадрах видна только часть самолета.

Напомним, авиакатастрофа произошла 25 мая 1979 года. Пассажирский самолет, который летел рейсом в Лос-Анджелес, упал на землю через несколько секунд после вылета из международного аэропорта О’Хара. Все 258 пассажиров и 13 членов экипажа погибли на месте. Помимо этого, под обломками лайнера нашли тела еще двух человек, которых не было на борту.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
авиакатастрофасамолет-призракgoogle-карты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскТхэквондисты из Нового поселка Бердска привезли медали с "Кубка России"-2021. Называем имена героев
    1:57:00 5/25/2021
    Тхэквондисты из Нового поселка Бердска привезли медали с "Кубка России"-2021. Называем имена героев
    Задержанный в Минске создатель NEXTA дает признательные показания
    1:33:56 5/25/2021
    Задержанный в Минске создатель NEXTA дает признательные показания
    В канализации нашли части тела пропавшей чиновницы на Кузбассе. Подробности ЧП
    12:37:25 5/25/2021
    В канализации нашли части тела пропавшей чиновницы на Кузбассе. Подробности ЧП
    БердскВ Бердске всплеск коронавируса: Данные за сутки на 25 мая 2021
    12:22:47 5/25/2021
    В Бердске всплеск коронавируса: Данные за сутки на 25 мая 2021
    БердскОнлайн некролог: Кто умер с 14.05 по 20.05.2021 в Бердске
    12:13:36 5/25/2021
    Онлайн некролог: Кто умер с 14.05 по 20.05.2021 в Бердске
    Трехдневная мощнейшая магнитная буря обрушится вечером 25 мая 2021 года на землю: метеопаты ощутят геоудары 25, 26, 27 мая
    12:01:44 5/25/2021
    Трехдневная мощнейшая магнитная буря обрушится вечером 25 мая 2021 года на землю: метеопаты ощутят геоудары 25, 26, 27 мая
    В России разрешила летать в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию
    11:47:26 5/25/2021
    В России разрешила летать в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию
    БердскСильнейшая магнитная буря месяца ударит 25 мая 2021 года: жесткий геомагнитный шторм ожидает метеопатов
    11:28:40 5/25/2021
    Сильнейшая магнитная буря месяца ударит 25 мая 2021 года: жесткий геомагнитный шторм ожидает метеопатов
    Расписание ЕГЭ в 2021 году: Полный список экзаменов по дням
    11:26:40 5/25/2021
    Расписание ЕГЭ в 2021 году: Полный список экзаменов по дням
    Можно ли работать в огороде 25 мая на день Епифания и что нельзя надевать незамужним?
    11:22:18 5/25/2021
    Можно ли работать в огороде 25 мая на день Епифания и что нельзя надевать незамужним?