«Самолет-призрак» нашли на месте авиакатастрофы пользователи Google-карт

Пользователи картографического сервиса Google Maps нашли «самолет-призрак» на месте авиакатастрофы 1979 года, которая унесла жизни 273 человек. Находку обнаружил и поделился ей юзер Reddit с ником BewareTheSpamFilter.
На спутниковых снимках можно разглядеть часть самолета, у которого отсутствует правое крыло и передняя часть фюзеляжа. Летательный аппарат находится рядом с американским городом Дес-Плейнс, штат Иллинойс, около места крушения рейса 191 American Airlines. Есть предположения, что из-за неправильной склейки спутниковых снимков, на кадрах видна только часть самолета.
Напомним, авиакатастрофа произошла 25 мая 1979 года. Пассажирский самолет, который летел рейсом в Лос-Анджелес, упал на землю через несколько секунд после вылета из международного аэропорта О’Хара. Все 258 пассажиров и 13 членов экипажа погибли на месте. Помимо этого, под обломками лайнера нашли тела еще двух человек, которых не было на борту.