В Новосибирске и Бердске продлят два режима до 30 июня 2021 года: Масочный и повышенной готовности

Стало известно, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции рассмотрел вопрос о продлении в регионе режима повышенной готовности до 30 июня. Это произошло 24 мая.
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов рассказал, как складывается ситуации с коронавирусом в регионе. А министр здравоохранения Константин Хальзов отчитался, как Минздрав и поликлиники борются с коронавирусом, проводят вакцинацию новосибирцев.
- С учетом предложений Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Новосибирской области, в условиях продолжающейся вакцинации жителей региона, необходимой для формирования популяционного иммунитета, принято решение рекомендовать Губернатору Новосибирской области продлить ряд действующих в регионе мер, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, до 30 июня 2021 года, - говорится в сообщении правительства Новосибирской области.
На заседании областного правительства будет приято окончательное решение о продлении режима повышенной готовности в регионе.