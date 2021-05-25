В Новосибирске и Бердске продлят два режима до 30 июня 2021 года: Масочный и повышенной готовности
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В Новосибирске и Бердске продлят два режима до 30 июня 2021 года: Масочный и повышенной готовности

2:20:195/25/2021Фото: pixabay.com
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На заседании областного правительства будет приято окончательное решение о продлении режима повышенной готовности в регионе.

Режим повышенной готовности в регионе предложено продлить до 30 июня
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Стало известно, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции рассмотрел вопрос о продлении в регионе режима повышенной готовности до 30 июня. Это произошло 24 мая.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов рассказал, как складывается ситуации с коронавирусом в регионе. А министр здравоохранения Константин Хальзов отчитался, как Минздрав и поликлиники борются с коронавирусом, проводят вакцинацию новосибирцев.

- С учетом предложений Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Новосибирской области, в условиях продолжающейся вакцинации жителей региона, необходимой для формирования популяционного иммунитета, принято решение рекомендовать Губернатору Новосибирской области продлить ряд действующих в регионе мер, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, до 30 июня 2021 года, - говорится в сообщении правительства Новосибирской области.

На заседании областного правительства будет приято окончательное решение о продлении режима повышенной готовности в регионе.

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