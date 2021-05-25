Любовные, денежные и бытовые приметы на Суперлуние в мае 2021 года
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Любовные, денежные и бытовые приметы на Суперлуние в мае 2021 года

5:20:235/25/2021Фото: Pixabay
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Выполняя несложные действия можно попробовать привлечь в свою жизнь деньги, любовь и наладить быт.

полнолуние
В полнолуние нужно обязательно постараться улучшить свою жизнь

Полнолуние всегда считалось мистическим явлением. Ночи полнолуния - самые загадочные. Энергия полной Луны наполняет собой все вокруг и каждому хочется привнести в свою жизнь что новое и необычное.

Выполняя несложные действия можно попробовать привлечь в свою жизнь деньги, любовь и наладить быт.

Любовные приметы

Первый поцелуй, совершенный в полнолуние говорит о том, что любящие друг друга будут долго вместе.

Поцелуй сложившейся пары укрепляет отношения и делает их более насыщенными.

Счастье в личной жизни обещает упавшая в полнолуние звезда.

Если во время полнолуния вы слышите вой собаки - это к скорому расставанию

Если девушка сядет у окна в полнолуние и будет расчесывать волосы, думая о своем возлюбленном - он скоро появится на ее пороге.

Для ускорения своего замужества, девушке нужно в такую ночь трижды перемыть полы в доме.

Завязать два носка - сой и партнера - и положить их на всю ночь в полнолуние под подушку - к укреплению отношений.

Положите на ночь зеркало под подушку. Если девушка увидит мужчину - скоро перестанет быть одинокой, женщину - встрече пока не бывать.

Приметы денежные

На ночь кладут в карман пятак - это к скорому богатству.

На ночь на окне держать кошелек с деньгами - заряжать его на пополнение. К богатству.

В полнолуние стоит зашить все-все дырки на вашей одежде, особенно в карманах - так деньги не будут у вас утекать.

На ночь поставить на окно таз с водой, туда насыпать мелочь. Чтобы лунный свет всю ночь на них падал. Утром умыться этой водой, а деньги носить в кошельке.

Бытовые приметы

Носить красное белье или носки - к привлечению удачи.

Нельзя в полнолуние оставлять на столе ножи и ножницы.

В полнолуние обязательно занавешивайте шторами окна, чтобы на вас не попадал лунный свет.

Нельзя в полнолуние стричь ногти и волосы.

Неблагоприятно в полнолуние зачатие.

Не стоит пополнять холодильник продуктами в полнолуние и делать заготовки на зиму.

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