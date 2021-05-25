Любовные, денежные и бытовые приметы на Суперлуние в мае 2021 года

Полнолуние всегда считалось мистическим явлением. Ночи полнолуния - самые загадочные. Энергия полной Луны наполняет собой все вокруг и каждому хочется привнести в свою жизнь что новое и необычное.
Выполняя несложные действия можно попробовать привлечь в свою жизнь деньги, любовь и наладить быт.
Любовные приметы
Первый поцелуй, совершенный в полнолуние говорит о том, что любящие друг друга будут долго вместе.
Поцелуй сложившейся пары укрепляет отношения и делает их более насыщенными.
Счастье в личной жизни обещает упавшая в полнолуние звезда.
Если во время полнолуния вы слышите вой собаки - это к скорому расставанию
Если девушка сядет у окна в полнолуние и будет расчесывать волосы, думая о своем возлюбленном - он скоро появится на ее пороге.
Для ускорения своего замужества, девушке нужно в такую ночь трижды перемыть полы в доме.
Завязать два носка - сой и партнера - и положить их на всю ночь в полнолуние под подушку - к укреплению отношений.
Положите на ночь зеркало под подушку. Если девушка увидит мужчину - скоро перестанет быть одинокой, женщину - встрече пока не бывать.
Приметы денежные
На ночь кладут в карман пятак - это к скорому богатству.
На ночь на окне держать кошелек с деньгами - заряжать его на пополнение. К богатству.
В полнолуние стоит зашить все-все дырки на вашей одежде, особенно в карманах - так деньги не будут у вас утекать.
На ночь поставить на окно таз с водой, туда насыпать мелочь. Чтобы лунный свет всю ночь на них падал. Утром умыться этой водой, а деньги носить в кошельке.
Бытовые приметы
Носить красное белье или носки - к привлечению удачи.
Нельзя в полнолуние оставлять на столе ножи и ножницы.
В полнолуние обязательно занавешивайте шторами окна, чтобы на вас не попадал лунный свет.
Нельзя в полнолуние стричь ногти и волосы.
Неблагоприятно в полнолуние зачатие.
Не стоит пополнять холодильник продуктами в полнолуние и делать заготовки на зиму.