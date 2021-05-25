Под Новосибирском уголовник с бензопилой напал на продавца из-за бутылки водки

В минувший понедельник, 24 мая, в полицию обратилась жительницы Колыванского района. Женщина рассказала, что в отношении нее было совершено разбойное нападение.
По ее словам, в начале пятого вечера она находилась на своем рабочем месте в магазине одного из СНТ. Внезапно в помещение вошел мужчина и, угрожая продавцу заведенной бензопилой, украл бутылку водки. После чего он скрылся из торговой точки.
На место сразу же выехали сотрудники полиции, которые опросили потерпевшую. К счастью, женщина запомнила приметы нападавшего. Как выяснилось, за несколько часов до нападения этот же мужчина уже приходил в магазин и пытался договориться с потерпевшей о том, чтобы взять товар в долг, но на что получил отказ.
В итоге, в ходе розыскных мероприятий правоохранители нашли нападавшего в одном из дачных домиков. Им оказался 32-летний ранее судимый житель Новосибирска. Ранее он привлекался сразу по нескольким статьям, в том числе и за угрозу убийством.
В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.