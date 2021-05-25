Полковник Владимир Соколов уволился с должности начальника полиции Бердска
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Полковник Владимир Соколов уволился с должности начальника полиции Бердска

2:59:175/25/2021,Дмитрий БороздинФото: Курьер. Среда. Бердск
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Его обязанности сейчас исполняет заместитель начальника отдела МВД России по городу Бердску подполковник полиции Игорь Иус.

Владимир Соколов возглавлял бердскую полицию с 2018 года

Начальник бердского отдела МВД Владимир Соколов прекращает службу в правоохранительных органах, такую информацию «Курьер. Среда. Бердск» получил от собственных источников сегодня, 25 мая. Сам Соколов в разговоре с журналистом подтвердил эту информацию и сообщил, что находится в отпуске. Уйти со службы он решил по причине пенсионного возраста.

Его обязанности сейчас исполняет заместитель начальника отдела МВД России по городу Бердску подполковник полиции Игорь Иус.

Полковник полиции Владимир Соколов возглавил Бердский отдел МВД в июне 2018 года. До этого он был начальником ОМВД Чановского района Новосибирской области, которым руководил с 2011 года.
Был переведен на работу в Бердск после того, как под уголовным преследованием оказался его предшественник Сергей Проценко.

Ранее Владимир Васильевич признавался, что намерен не только бороться с преступностью, но и сделать деятельность полиции максимально открытой и удобной для горожан. Да, в бердском отделе нет пресс-службы, это прерогатива областного управления, где существует целое подразделение во главе с Андреем Щекотиным. Однако в городком ОМВД назначен ответственный за взаимодействие со СМИ — замначальника Сергей Волгин.

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полицииотдел МВДМВД России
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