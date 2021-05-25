Кому положены доплаты к пенсии в 1211 рублей: разъяснение ПФР для пенсионеров России
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Кому положены доплаты к пенсии в 1211 рублей: разъяснение ПФР для пенсионеров России

3:07:235/25/2021Фото: pixabay.com
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По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме. Исключение составляют граждане, подвергшиеся воздействию радиации, которым набор изначально предоставляется деньгами.

Федеральным льготникам: до 1 октября определиться с набором социальных услуг

Гражданам, имеющим право на льготы и меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами, Пенсионный фонд РФ осуществляет ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Граждане из числа получателей ЕДВ также имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (НСУ).

Форму получения набора социальных услуг можно выбрать: натуральную или денежную. Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг, денежный эквивалент выплачивается полностью или частично. С февраля 2021 года он проиндексирован и составляет 1211,66 руб. в месяц, в том числе:

лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания – 933,25 руб.;
путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 144,37 руб.;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 134,04 руб.
По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме. Исключение составляют граждане, подвергшиеся воздействию радиации, которым набор изначально предоставляется деньгами.

Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление в территориальный орган Пенсионного фонда России. Сделать это можно через личный кабинет на сайте ПФР и на портале госуслуг, а также в любом территориальном органе ПФР или МФЦ.

Если раньше заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме уже подавалось, новое заявление не требуется, – набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока гражданин не изменит свое решение, например, решит возобновить получение НСУ, одной или двух социальных услуг в натуральном виде.

При подаче нового заявления до 1 октября текущего года набор, с учетом выбранных условий, начнет предоставляться с 1 января 2022 года.

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