19 июня – Вселенская Троицкая родительская суббота-2021: что сделать для души усопшего в этот день

Очень важный и крупный поминальный день, первый после Радоницы, будет отмечаться в 2021 году 19 июня, накануне Пятидесятницы - Вселенская Троицкая родительская суббота. Вселенской она зовется потому, что в этот день принято поминать не только своих умерших, но и вообще всех православных, которые когда-либо жили на земле.
Начиная с вечера пятницы 18 июня во всех православных храмах начнут принимать поминальные записки с именами усопших от желающих помянуть своих умерших родных и близких. Это делать очень желательно, поскольку в таком случае имена ваших умерших будут упомянуты во всеобщей молитве на утреннем богослужении. Писать имена можно только тех православных, кто не покончил жизнь самоубийством.
Любой священник вам расскажет, насколько важно поминовение умерших в молитве. Мы не можем сделать большего для души умершего, кроме как молиться за него перед Господом. Наши молитвы облегчают их участь. Больше никто не может им помочь, так как мы - живые потомки.
С утра все желающие устремляются в храм на утреннее богослужение. Можно принести с собой поминальные продукты на канон. После богослужения вы можете их забрать домой для поминальной трапезы, либо оставить их в храме для тех бедных семей, которых опекает церковь. таким образом за ваших умерших смогут помолиться большее число людей и вы сделаете доброе дело в виде милости к бедным.
Перед богослужением или после него можно поставить свечи на панихидный стол за упокой души ваших умерших.
После службы в храме можно подать милостыню или поминальные угощения для бедных и нищих у храма. В этот день все ваши добрые дела будут засчитываться душам тех, кого вы поминаете.
Затем отправляются на кладбища, чтобы навести там порядок и помолиться за умерших. Строго запрещено на могилы приносить еду, спиртные напитки, сигареты. Запрещено сыпать на землю зерно для птиц, лить водку, зажигать там для умершего сигареты. Все это - языческие традиции, категорически против которых выступает православная церковь. Так вы добавите греха себе и вашим умершим. Помянуть едой и выпить немного вина можно дома.
Дома в такой день собирают поминальный стол. Обязательно на нем должна присутствовать кутья. Поста в этот день нет, разрешены любые продукты.
Запреты на Троицкую родительскую субботу
Запрещено в этот день ругаться и ссориться.
Нельзя заниматься тяжелой физической работой.
Не рекомендуется работать в ущерб посещению храма и молитве.
Нельзя следовать языческим обрядам.
Запрещается отказывать в помощи просящим и совершать плохие поступки.