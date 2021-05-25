Кто попадет в Госдуму: "Единая Россия" начала праймериз

В "Единой России" началось предварительное голосование по определению самых сильных кандидатов на осенние выборы в Госдуму и региональные парламенты.
Праймериз продлится до 30 мая.
Процедура организована по максимально открытой модели. Поучаствовать могут те избиратели, которые верифицированы на портале "Госуслуг". На данный момент зарегистрировано более 6 миллионов человек. До 28 мая еще есть возможность подать заявку.
По информации оргкомитета, в текущем году свои кандидатуры для предварительного голосования выдвинули более 7600 человек, из них зарегистрировали около 5600.
Отметим, больше 60 процентов кандидатов представляют бизнес — 2147 человек и волонтерское движение — 1765 человек. Помимо этого, заявки подали работники образования (763 человека), медицины (208), культуры (202), муниципального управления (501). Средний возраст кандидата — 41 год, 70 процентов зарегистрировавшихся — мужчины.
Уточняется, что 52 процента кандидатов беспартийные, а 48 — члены "Единой России".
Праймериз также пройдет 30 мая в очном формате на избирательных участках 42 регионов.