Банки России внезапно увеличили лимиты по новым кредитным картам

В Национальном бюро кредитных историй рассказали, что в прошлом месяце в России существенно вырос кредитный лимит по вновь выданным картам. Он увеличился на 5,2% или на 3,6 тысяч рублей и составляет сейчас 72,9 тысяч рублей. Такого показателя не было за последние два с половиной года.
Подобную тенденцию заметили и в других кредитных бюро. Например, «Эквифакс» заявили о том, что в апреле средняя сумма для держателей кредиток выросла на 4,5 тысячи рублей.
Как считает аналитик Moody’s Мария Малюкова это связано с тем, что у граждан стала вновь расти экономическая активность после коронавирусного кризиса прошлого года. Кроме того, перед летом россияне совершают крупные покупки — например, турпутевки или стройматериалы для ремонта.
Отметим, что в банке Открытие и в Почта банке подтвердили, что в апреле действительно произошло увеличение лимита по кредиткам. Но отметим, что ориентируются они, в основном, на платежеспособных лиц.