Банки России внезапно увеличили лимиты по новым кредитным картам
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Банки России внезапно увеличили лимиты по новым кредитным картам

4:03:125/25/2021Фото: pixabay.com
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Средняя сумма на новых кредитках увеличилась на 4 тысячи рублей, правда, только у платежеспособных клиентов.

Российские банки увеличили кредитные лимиты по новым картам для заемщиков

В Национальном бюро кредитных историй рассказали, что в прошлом месяце в России существенно вырос кредитный лимит по вновь выданным картам. Он увеличился на 5,2% или на 3,6 тысяч рублей и составляет сейчас 72,9 тысяч рублей. Такого показателя не было за последние два с половиной года.

Подобную тенденцию заметили и в других кредитных бюро. Например, «Эквифакс» заявили о том, что в апреле средняя сумма для держателей кредиток выросла на 4,5 тысячи рублей.
Как считает аналитик Moody’s Мария Малюкова это связано с тем, что у граждан стала вновь расти экономическая активность после коронавирусного кризиса прошлого года. Кроме того, перед летом россияне совершают крупные покупки — например, турпутевки или стройматериалы для ремонта.

Отметим, что в банке Открытие и в Почта банке подтвердили, что в апреле действительно произошло увеличение лимита по кредиткам. Но отметим, что ориентируются они, в основном, на платежеспособных лиц.

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