Полуразрушенный ЦТП за ДК «Родина» превратился в игровую площадку для школьников. Когда КБУ Бердска оградит опасный объект

Центральный тепловой пункт между домами 48 и 48а Микрорайона Бердска, прямо за забором ДК «Родина» много лет привлекает своим расположением детей со всей округи. Удобная покатая крыша сделала ЦТП весьма доступной и для игр самых маленьких, и для подростковых посиделок. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» жительница дома Микрорайон, 48а и председатель ТСЖ "Родина" Наталья, в начале мая игры закончились разрушением части стены ЦТП и теперь лазит там стало попросту опасно, однако детей это не останавливает. Через дом находится школа №5.
- В 2015 году, когда строили парковку между домами и «Родиной», эту ЦТП огородили железным забором. Детишки в течение месяца повыдирали прутья и продолжили там лазить. В этом году за время майских праздников там рухнула стена, теперь дети кидаются осколками этих кирпичей в машины и во дворы, - рассказывает Наталья.
Рухнувшая стена, между тем, превратила старенькую ЦТП в дополнительный источник опасности. Пока что серьезных травм там никто не получил, однако выглядит провал совсем не безопасно. Впрочем, по словам Натальи, местные жители боятся не только за детей, но и самих детей. Ведь игры, порой, оборачиваются проблемами, в том числе из-за изобретательности посетителей «игровой площадки». Так, однажды они притащили на крышу ЦТП качели из соседнего двора. А когда дворник сделал им замечание, то на следующий день те же качели оказались на теннисном столе в одном из дворов.
- Местные возмущаются этим вандализмом, но как с этим быть не знают. Если маленькие еще боятся, то ребята постарше прямо отвечают: «Ничего вы мне не сделаете, я несовершеннолетний», а то и пошлют куда подальше. Сюда приходят дети со всего Микрорайона, школьники иногда приходят пить пиво и курить. Соседка, пенсионерка, рассказывала, что однажды хотела им замечание сделать, но побоялась подойти, - говорит собеседница издания.
Восстановить забор вокруг ЦТП и отремонтировать стену в МУП «КБУ» пообещали в ближайшее время, сразу после того как на пункте закончатся испытания теплосетей.
- Восстановим забор, сделаем так чтобы ограничить доступ туда людей. Я дал задание. Сейчас идут испытания сетей, когда их закончим, то начнем восстанавливать, - сказал журналисту «Курьер. Среда. Бердск» директор МУП «КБУ» Анатолий Пронюшкин во вторник, 25 мая.