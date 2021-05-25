В Красноярске избили медика из-за критики "псевдоврачей"

Врач из Красноярска Владимир Чикунов сообщил о нападении на него прямо на приеме. Он высказал позицию относительно неквалифицированных блогеров, оказывающих медицинские консультации, и это явилось причиной.
- Во время приема в Университетской клинике на меня было совершено нападение, в результате которого мне нанесли несколько ударов в грудь, лицо (разбита губа), повреждена рука. Нападение сопровождалось нецензурной бранью в мой адрес, при свидетелях угрожают меня убить. В полиции находится мое заявление, данный факт зафиксирован, - написал он в Instagram.
Медик добавил, что причиной этой истории считает свою позицию относительно "псевдоврачей" без медобразования, которые назначают для лечения несертифицированные добавки в токсичных дозах, проводят "психотерапевтические консультации".
В городской полиции подтвердили, что поступило заявление от местного жителя о нападении незнакомого мужчины и причинении телесных повреждений.
- По данному факту возбуждено административное производство по ст. 6.1.1 КоАП (побои). Пострадавшему выдано направление на прохождение медицинского освидетельствования для установления степени тяжести причиненных повреждений, - сказано в сообщении.