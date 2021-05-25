Сегодня, 25 мая, в Москве по тревоге подняты все экстренные службы столицы. Они проверяют все социально значимые объект и здания в городе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, было получено анонимное сообщение о том, что в городе заминированы все станции метров, вокзалы, аэропорты и даже гостиница «Космос». В настоящее время все эти объекты проверяются. Было принято решение людей пока не эвакуировать.Отметим, что еще в конце 2019 года по России прокатилась волна анонимных сообщений, в которых говорилось о минировании судов, вокзалов, самолетов, администраций и других объектов. Но взрывные устройства не были обнаружены ни разу.
В Москве заминировали все вокзалы и станции метро
4:21:305/25/2021
Все экстренные службы подняты по тревоге и проверяют социально значимые объекты
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