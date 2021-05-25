Как обманывают россиян в аптеках, секрет раскрыт
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Как обманывают россиян в аптеках, секрет раскрыт

4:52:215/25/2021Фото: Pixabay
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При выборе лекарства в аптеке следует прислушиваться к мнению лечащего врача и не поддаваться на уговоры фармацевта, предлагающего что-то другое.

Чем может обернуться покупка лекарства в аптеке по совету фармацевта - рассказывает доктор

В походе за лекарствами зачастую люди советуются с фармацевтом — какой препарат можно купить, чтобы эффект был как у лекарства, выписанного врачом, но с ценой подешевле. Существует практика, когда пациент пришел за лекарством, выписанным в рецепте, а работник аптеки предлагает более дорогое, и, по его словам, более эффективное лекарство.

Врач-терапевт Александр Хухрев рассказал, стоит ли слушать «специалиста», стоящего за прилавком в аптеке. Доктор поясняет, если замену препарата предлагают очень настойчиво, то это, скорее всего уловка и на нее не стоит попадаться. Слова фармацевта должны вызывать меньше доверия, чем рецепт лечащего врача.

Продавец медпрепаратов прежде всего думает о выгоде для себя и компании, ведь его зарплата напрямую зависит от выручки и реализации каких-то конкретных лекарств. В итоге, купив препарат, который рекомендовал фармацевт вместо выписанного врачом, пациент может нанести урон и здоровью и кошельку.

"Обычный фармацевт в аптеке может не знать, какими мыслями врач руководствовался, прописывая конкретное лекарство. Когда фармацевт предлагает аналоги, он может предложить совершенно другое по смыслу. У меня такое мнение: в интересах пациента – брать то, что доктор прописал", – подчеркнул Алексей Хухрев.

Существует практика замены лекарства препаратами-дженериками (аналоги по химическому составу), тут никакой разницы нет, потому что данная замена произойдет в точности по рецепту, выданному доктором.

До похода в аптеку любой гражданин может поинтересоваться в интернете о возможных аналогах выписанного лекарства, которые полностью повторяют химический состав выписанного препарата, пишет Радио SPUTNIK.

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