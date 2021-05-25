Мэр Риги велел снять флаги ИИХФ после письма Фазеля
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Мэр Риги велел снять флаги ИИХФ после письма Фазеля

5:09:375/25/2021Фото: Социальные сети
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Ранее в Риге флаг Белоруссии заменили на оппозиционный. Данное решение мэр столицы Латвии объяснил тем, что считает государственный символ Белоруссии поддерживающим терроризм.

Было принято решение вообще убрать флаг ИИХФ

24 мая международная федерация хоккея (ИИХФ) обратилась к мэру Риги по поводу ситуации с заменой белорусского флага на чемпионате мира. На следующий день Мартиньш Стакис ответил в Twitter, что было принято решение также вообще убрать флаг ИИХФ. Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Беларуси или убрать флаг ИИХФ.

Ранее в Риге флаг Белоруссии заменили на оппозиционный. Данное решение мэр столицы Латвии объяснил тем, что считает государственный символ Белоруссии поддерживающим терроризм.

Напомним, что флаги стран, которые участвуют в чемпионате мира по хоккею установлены в центре Риги — на улице Бривибас.

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