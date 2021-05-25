Мэр Риги велел снять флаги ИИХФ после письма Фазеля

24 мая международная федерация хоккея (ИИХФ) обратилась к мэру Риги по поводу ситуации с заменой белорусского флага на чемпионате мира. На следующий день Мартиньш Стакис ответил в Twitter, что было принято решение также вообще убрать флаг ИИХФ. Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Беларуси или убрать флаг ИИХФ.
Ранее в Риге флаг Белоруссии заменили на оппозиционный. Данное решение мэр столицы Латвии объяснил тем, что считает государственный символ Белоруссии поддерживающим терроризм.
Напомним, что флаги стран, которые участвуют в чемпионате мира по хоккею установлены в центре Риги — на улице Бривибас.