У Кристины Орбакайте юбилей, в каких образах зрители ее знают?
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У Кристины Орбакайте юбилей, в каких образах зрители ее знают?

5:40:395/25/2021Фото: Wikimedia Commons
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Кристина Орбакайте отмечает пятидесятилетие. В ее репертуаре более 150 песен и несколько художественных фильмов.

Кристине Орбакайте 50 лет

Кристина Орбакайте отмечает свое 50-летие. О ней уже не говорят просто как о дочери примадонны, Кристина в настоящее время не только певица, она и модель и актриса и не исключает никаких экспериментов в творчестве и принимает любой вызов.

В первый раз на экранах страны Советов дочь Аллы Борисовны появилась в фильме Роллана Быкова «Чучело». 11-летняя Кристина шокировала всех искренностью и подачей. Фильм посмотрели все граждане СССР — от детей до пенсионеров. В сюжете картины история школьницы, которая сталкивается с предательством и подлостью. Критики отмечали простое спокойное и искреннее лицо маленькой, но очень талантливой актрисы.

В 1983 на «Голубом огоньке» прозвучала песня «А знаешь, все еще будет» исполненная в дуэте Кристины и Аллы Борисовны. Образ девочки—подростка с простой стрижкой и чистым исполнением своей партии запомнился зрителям и тронул многие сердца.

Основательница балета "Тодес" Алла Духова заметила в девушке пластичность и очень длинные ноги и приняла решение заниматься с ней лично.

"Она моментально все запоминает, схватывает, — призналась Духова в программе "Секрет на миллион". — Кристина говорит: "Я не сделаю" — и тут же делает. Причем в своей, свойственной только ей манере".

Пугачева не принимала активных действий к продвижению дочери, однако, посмотрев первое выступление в составе «Тодеса» обратила внимание Аллы Духовой на то, что Кристина не в первых рядах и отметила, что ее девочку задвинули.

В 1990 году Орбакайте снялась в «Виват, гардемарины!», где исполнила роль принцессы — будущей Екатерины II, потом был фильм «Любовь- морковь», где Кристина в паре с Гошей Куценко менялись телами друг с другом, с детьми и родителями.

Огромное число образов у Орбакайте подбирается под конкретные песни, клипы, а в конце 2020 года в новогоднем выпуске шоу «Маска» на НТВ она появилась в роли обворожительной кошки и покорила сердца зрителей, напоминает РИА Новости.

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