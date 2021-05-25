В футбольном клубе "Спартак" назначили нового главного тренера
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В футбольном клубе "Спартак" назначили нового главного тренера

5:06:245/25/2021Фото: commons.wikimedia.org
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Предыдущий тренер покинул пост в связи с окончанием контракта.

Руй Витория стал новым главным тренером Спартака

В футбольном клубе «Спартак» произошли серьезные кадровые перестановки. Там назначили нового главного тренера. Этот пост занял Руй Витория. Об этом стало известно вчера, 24 мая. Ранее этот пост занимал Доменико Тедеско, но он покинул должность в связи с окончанием контракта.

С Виторией заключили контракт сроком на два года. Ранее 51-летний тренер работал с командой «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Он ушел с поста в декабре прошлого года.
Также известно, что сумма контракта нового тренера и его команды со Спартаком составила три с половиной миллиона евро в год на всех.

Также в договоре прописан пункт о возможной отставке тренера по инициативе клуба. В этом случае ему выплатят 50% от остающейся суммы.

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