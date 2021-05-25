Когда будет ближайшая Кровавая луна в 2021 году?

Ближайшее волнующее события, называемое Кровавой Луной или Красной Луной, произойдет уже завтра - 26 мая 2021 года.
Луна в полной своей видимости подойдет к Земле на самое минимальное расстояние, равное 362 тыс. км. В то же время приблизительно начнется полное лунное затмение. Из-за такого приближения к земле и затмения Луна приобретет багровый оттенок.
Цвет Луны из разных точек планеты может варьироваться от розового до коричневого - это зависит от плотности атмосферы и ее запыленности.
На территории России полное затмение Луны и само явление Суперлуния можно будет наблюдать только на Дальнем Востоке. Потому что время, в которое это произойдет - 14.19 по московскому времени и продлится пик затмения всего 14 минут и 19 секунд. Для большинства регионов России это дневное время и Луна будет скрыта за горизонтом.
Следующее и последнее в 2021 году Суперлуние произойдет 24 июня. Затмения в этот день не будет, поэтому Луна не будет выраженно красной, но будет снова выглядеть огромной и в момент своего восхода будет казаться розовой.
В Полнолуние не рекомендуется
- начинать новые дела
- делать хирургические операции
- перегружать свой организм физическими нагрузками
- позволять эмоциям брать верх над собой
- заключать крупные сделки и вести важные переговоры
Благоприятные дела в Полнолуние
- проводить чистку организма
- заниматься профилактикой заболеваний
- медитировать
- составлять планы на будущее
- завершать старые дела
- устраивать уборку в доме