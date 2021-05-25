Когда будет ближайшая Кровавая луна в 2021 году?
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Когда будет ближайшая Кровавая луна в 2021 году?

7:20:455/25/2021Фото: pixabay
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Цвет Луны из разных точек планеты может варьироваться от розового до коричневого - это зависит от плотности атмосферы и ее запыленности.

луна, полнолуние, красная луна
Предстоит в 2021 году пережить еще одну Красную Луну

Ближайшее волнующее события, называемое Кровавой Луной или Красной Луной, произойдет уже завтра - 26 мая 2021 года.

Луна в полной своей видимости подойдет к Земле на самое минимальное расстояние, равное 362 тыс. км. В то же время приблизительно начнется полное лунное затмение. Из-за такого приближения к земле и затмения Луна приобретет багровый оттенок.

Цвет Луны из разных точек планеты может варьироваться от розового до коричневого - это зависит от плотности атмосферы и ее запыленности.

На территории России полное затмение Луны и само явление Суперлуния можно будет наблюдать только на Дальнем Востоке. Потому что время, в которое это произойдет - 14.19 по московскому времени и продлится пик затмения всего 14 минут и 19 секунд. Для большинства регионов России это дневное время и Луна будет скрыта за горизонтом.

Следующее и последнее в 2021 году Суперлуние произойдет 24 июня. Затмения в этот день не будет, поэтому Луна не будет выраженно красной, но будет снова выглядеть огромной и в момент своего восхода будет казаться розовой.

В Полнолуние не рекомендуется


  • начинать новые дела
  • делать хирургические операции
  • перегружать свой организм физическими нагрузками
  • позволять эмоциям брать верх над собой
  • заключать крупные сделки и вести важные переговоры

Благоприятные дела в Полнолуние

  • проводить чистку организма
  • заниматься профилактикой заболеваний
  • медитировать
  • составлять планы на будущее
  • завершать старые дела
  • устраивать уборку в доме

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