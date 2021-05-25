Новую школу на 1100 мест построят по нацпроекту в новосибирском микрорайоне «Родники» в 2022 году

Заместитель Губернатора Сергей Нелюбов 25 мая провел выездное совещание на строительной площадке школы на ул. Михаила Немыткина в г. Новосибирске, возводящейся в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», и проинспектировал ход работ на объекте.
«Завершается строительство новой школы на 1100 мест, она состоит из нескольких блоков. Блок начальной школы практически готов. Планируется, что школа будет введена и начнет функционировать в начале следующего года. Ввод данного объекта поможет разгрузить близлежащие школы, которые в настоящее время перегружены. Здесь будет полный набор помещений, отвечающих всем необходимым санитарным правилам. Это актовый зал на 550 мест, специализированные кабинеты логопедов, психологов, в образовательной организации будет достаточно развитое спортивное ядро. Это современное учреждение, отвечающее всем требованиям. Ведется работа по подбору педагогического персонала. У нового объекта достаточно высокая степень готовности, работы ведутся в соответствии с графиком, школа должна начать работу в начале 2022 года. В общей сложности затраты на строительство школы и ее оснащение технологическим и учебным оборудованием составят порядка 1,5 млрд рублей», – подчеркнул Сергей Нелюбов.
В Новосибирской области в 2021 году за счет реализации национальных проектов «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда» и госпрограммы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» всего строится 15 объектов образования, благодаря этому в регионе будет создано более 5,6 тысячи новых мест в школах и детских садах. Строительство объектов образования ведется под контролем Правительства региона.
Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области