Новую школу на 1100 мест построят по нацпроекту в новосибирском микрорайоне «Родники» в 2022 году
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Новую школу на 1100 мест построят по нацпроекту в новосибирском микрорайоне «Родники» в 2022 году

5:13:055/25/2021Фото: pixabay.com
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Строительство новой школы по ул. Михаила Немыткина в г. Новосибирске ведется в соответствии с графиком, сдача объекта, намеченная на начало следующего года, поможет снизить нагрузку на действующие образовательные организации одного из крупнейших микрорайонов г. Новосибирска.

Новую школу на 1100 мест построят по нацпроекту в новосибирском микрорайоне «Родники» в 2022 году

Заместитель Губернатора Сергей Нелюбов 25 мая провел выездное совещание на строительной площадке школы на ул. Михаила Немыткина в г. Новосибирске, возводящейся в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», и проинспектировал ход работ на объекте.

«Завершается строительство новой школы на 1100 мест, она состоит из нескольких блоков. Блок начальной школы практически готов. Планируется, что школа будет введена и начнет функционировать в начале следующего года. Ввод данного объекта поможет разгрузить близлежащие школы, которые в настоящее время перегружены. Здесь будет полный набор помещений, отвечающих всем необходимым санитарным правилам. Это актовый зал на 550 мест, специализированные кабинеты логопедов, психологов, в образовательной организации будет достаточно развитое спортивное ядро. Это современное учреждение, отвечающее всем требованиям. Ведется работа по подбору педагогического персонала. У нового объекта достаточно высокая степень готовности, работы ведутся в соответствии с графиком, школа должна начать работу в начале 2022 года. В общей сложности затраты на строительство школы и ее оснащение технологическим и учебным оборудованием составят порядка 1,5 млрд рублей», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

В Новосибирской области в 2021 году за счет реализации национальных проектов «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда» и госпрограммы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» всего строится 15 объектов образования, благодаря этому в регионе будет создано более 5,6 тысячи новых мест в школах и детских садах. Строительство объектов образования ведется под контролем Правительства региона.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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