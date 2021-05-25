Будет ли лето 2021 года жарким?
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Будет ли лето 2021 года жарким?

8:20:225/25/2021Фото: pixabay
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В июле многим сердечникам и астматикам придется тяжко, потому этот месяц прогнозируется невероятно жарким. Температура почти везде будет держаться на отметке около +35 градусов.

лето. трава, цветы, зелень, лес,
Летняя погода - это всегда загадка

Лето в России довольно часто бывает непредсказуемым. так, в прошлом 2021 году, лето названо аномально жарким. В среднем по России температурные показатели были выше норма аж на 10 градусов по Цельсию.

Каким будет лето в России в 2021 году?

Июнь

Первый летний месяц отметится стабильностью. Вроде хорошо, но стабильность будет проявляться в осадках и грозах. Средняя температура в месяце будет около +25 градусов, но дожи будут идти почти непрестанно. По крайней мере такие прогнозы дают синоптики для Москвы, Санкт-Петербурга и многих регионов, за исключением Урала, Сибири и Крыма. Там опять установится жара, как в прошлом году.

Июль

В июле многим сердечникам и астматикам придется тяжко, потому этот месяц прогнозируется невероятно жарким. Температура почти везде будет держаться на отметке около +35 градусов. Дождей в середине лета ожидается самое минимальное количество, возможно снова возникновение очагов пожаров.

Самым жарким июль станет в Татарстане, там ожидается, что температура побьет свой 145-летний рекорд. Будет держаться ной и жара на отметке около +40 градусов.

В Питере тоже будет жарко около +30, но оттуда дожди никуда не уйдут и жара будет перемежаться с осадками, что существенно облегчит состояние здоровья.

Сибири тоже повезло обрести жару на второй летний месяц на уровне +31..+33 градуса.

Август

Такого долгосрочного прогноза пока не делается синоптиками.

Предварительно ожидается, что эстафету августу передаст июль с такими же показателями на градусниках, но аномальная жара чуть спадет, незначительно.

Добавятся долгожданные к тому моменту дожди. На Дальнем Востоке погода будет очень переменчивой - от жары к грозам и сильным ветрам.

В Москве еще потеплее до +30, в Питере +28.

Существенно похолодает только во второй половине августа и многие россияне вздохнут с облегчением.

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