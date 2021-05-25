Скандал в редакции: На угрожавших и требовавших удалить статью неизвестных СК возбудил уголовное дело

В Новосибирске по сообщению СМИ возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста, сообщили вечером 25 мая в региональном управлении Следственного комитета.
Следственные органы СК России по Новосибирской области обнаружили публикацию о том, что 20 мая 2021 года в редакцию одного из интернет-порталов Новосибирска пришли мужчины и начали скандалить с журналистами из-за опубликованной статьи, угрожали и требовали удалить материал.
Установлено, что 37-летний мужчина в компании со своими знакомыми пришел в офис информационного портала, где у него произошел конфликт с журналистом, который, по его мнению, ранее опубликовал в средствах массовой информации ложные сведения о деятельности своей знакомой.
-В ходе ссоры 37-летний мужчина требовал удалить публикацию, толкал журналиста в область туловища, выражался грубой нецензурной бранью в адрес последнего, тем самым воспрепятствовал законной профессиональной деятельности журналиста, - уточнили в СК.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Сейчас следователи во взаимодействии с сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", речь идет о скандале в редакции НГС.
По информации издания, материал, с выходом которого ассоциировали свой визит мужчины, написан журналистом Ильей Калининым в соответствии с редакционным заданием и при неукоснительном соблюдении закона о СМИ.
Светлана Манина, из-за публикации о которой мужчины устроили разборки, является известной бизнесвумен, телеведущей и владелицей бутика дорогой итальянской одежды Perfect Style в центре Новосибирска. Светлана Манина считает себя патриоткой и признается в любви к президенту Владимиру Путину. Еще недавно она была вхожа в правительство Новосибирской области: на завершение 9-го потока Всероссийского образовательного проекта «Женщина в Бизнесе — ЖЕНЩИНА» она приглашала экс-звезду закрывшегося телепроекта «Дом-2» Евгению Феофилактову, сообщает НГС.
Справка
Ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)
ч. 1
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года.