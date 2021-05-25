Ради погашения долгов зарубил топором однокурсницу наркозависимый, уверено следствие
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Ради погашения долгов зарубил топором однокурсницу наркозависимый, уверено следствие

9:12:115/25/2021Фото: Страна
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Для того, чтобы не вызвать подозрений, обвиняемый снимал деньги, переодевшись в плащ и шапку убитой им девушки.

Убийца снимал деньги с карты жертвы, переодевшись в ее одежду

В прокуратуре Свердловской области рассказали о задержании подозреваемого в зверском убийствео знакомой девушки. Вскоре он предстанет перед судом.

Житель Полевского брал деньги в микрофинансовой организации, а отдать не смог, долги начали расти. Узнав, что его однокурсница взяла кредит в размере 400 тысяч рублей, он решил убить ее и забрать деньги, считает следствие.

Заранее купив топор, злоумышленник поехал в Красноуфимск и пришел в знакомую квартиру. Девушка открыла дверь, так как хорошо знала гостя. После того, как она повернулась спиной, мужчина нанес ей не меньше четырех ударов топором по шее и туловищу. По словам следователей, мужчина хладнокровно добивал девушку, видя, что она подает признаки жизни. Через какое-то время пострадавшая скончалась от ран.

После задержанный сменил пароль на телефоне жертвы и перевел деньги с одной карты на другую. Также он похитил карту на которой было 526 тысяч рублей, телефон и ноутбук.

- При допросе мужчина признался, что испытывает проблемы с наркотиками, в связи с чем и влез в долги, о чем он стеснялся рассказать своим родным, что и побудило его в итоге на криминальный путь решения этой проблемы, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Обвиняемый признал вину в убийстве девушки, но отрицал корыстный мотив преступления. По словам задержанного, убийство произошло на почве неприязненных отношений.

В пресс-службе главка полиции рассказали о том, что в деле есть совместные фото убийцы и его жертвы, что свидетельствует о достаточно хорошем знакомстве. Для того, чтобы не вызвать подозрений, обвиняемый снимал деньги, переодевшись в плащ и шапку убитой им девушки.

Часть денег была потрачена на погашение долгов, пишут Вечерние ВЕДОМОСТИ.

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