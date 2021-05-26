Лучшие поздравления и картинки с Днем предпринимателя 26 мая для самых успешных
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26.05
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Лучшие поздравления и картинки с Днем предпринимателя 26 мая для самых успешных

11:20:525/26/2021Фото: bipbap.ru
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День предпринимателя начали отмечать в 2008 г. В 2019 г. на официальном уровне он празднуется 12-й раз.

День российского предпринимательства

Удача любит смелых,
Я поздравляю Вас.
Бизнес в руках умелых
Приносит профит в раз.

Желаю Вам везенья,
Поменьше Вам тревог.
Железное терпенье —
Успеха вот залог.

День российского предпринимательства

Все время они что-то предпринимают:
Творят, продают или же покупают.
Опасна их деятельность, как ни крути —
Обман, неудачи стоят на пути,
Налогами душит народ государство,
С соцстрахом еще ожидают мытарства,
И службы все жаждут проверок их дела...
Ох, как же они все-таки надоели!
Но не опускайте же рук, бизнесмены,
И не допускайте в проектах измены.
Настойчивы будьте, успешны во всем,
Чтоб гордо нести свое имя потом.

День российского предпринимательства

Независимость — призванье,
Для развития ступень.
Пусть любой предприниматель
Хорошо отметит день —

Праздник тех, кому идея
Создала дорогу в жизнь.
Это тяжкий груз, конечно,
Посему, дружок, держись.

Я тебе желаю радость,
Пользу действий навсегда.
Стороною пусть обходят
Тебя зависть и беда.

В день, когда предприниматель
Может просто отдохнуть,
Выражаю пожеланье:
Радостный и твёрдый путь.

Пусть идут не только деньги,
Хоть на них великий спрос.
Пусть дела твои решают
Заковыристый вопрос.

День российского предпринимательства

Бизнесменов всех мастей,
Из любого края,
С Днем предпринимателя
Сегодня поздравляю.

Чтоб бизнес развивался,
Прибыль возрастала,
Всегда были удачными
Вложения капитала.

Чтоб дух предпринимательский
Вас не покидал,
Известным олигархом,
Чтоб каждый в жизни стал.

День российского предпринимательства

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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