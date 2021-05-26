Лучшие поздравления и картинки с Днем предпринимателя 26 мая для самых успешных

Удача любит смелых,
Я поздравляю Вас.
Бизнес в руках умелых
Приносит профит в раз.
Желаю Вам везенья,
Поменьше Вам тревог.
Железное терпенье —
Успеха вот залог.
Все время они что-то предпринимают:
Творят, продают или же покупают.
Опасна их деятельность, как ни крути —
Обман, неудачи стоят на пути,
Налогами душит народ государство,
С соцстрахом еще ожидают мытарства,
И службы все жаждут проверок их дела...
Ох, как же они все-таки надоели!
Но не опускайте же рук, бизнесмены,
И не допускайте в проектах измены.
Настойчивы будьте, успешны во всем,
Чтоб гордо нести свое имя потом.
Независимость — призванье,
Для развития ступень.
Пусть любой предприниматель
Хорошо отметит день —
Праздник тех, кому идея
Создала дорогу в жизнь.
Это тяжкий груз, конечно,
Посему, дружок, держись.
Я тебе желаю радость,
Пользу действий навсегда.
Стороною пусть обходят
Тебя зависть и беда.
В день, когда предприниматель
Может просто отдохнуть,
Выражаю пожеланье:
Радостный и твёрдый путь.
Пусть идут не только деньги,
Хоть на них великий спрос.
Пусть дела твои решают
Заковыристый вопрос.
Бизнесменов всех мастей,
Из любого края,
С Днем предпринимателя
Сегодня поздравляю.
Чтоб бизнес развивался,
Прибыль возрастала,
Всегда были удачными
Вложения капитала.
Чтоб дух предпринимательский
Вас не покидал,
Известным олигархом,
Чтоб каждый в жизни стал.
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru