Кевин Спейси сыграет детектива по сексуальным преступлениям в первой роли после обвинения в сексуальных преступлениях

Кевин Спейси возвращается в кино впервые после того, как столкнулся с многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутыми многочисленными обвинителями, пишет yourtango.com.
Спейси сыграет полицейского, расследующего дело мужчины, которого ошибочно обвинили в сексуальном насилии над детьми. Обвиняемого сыграет режиссер фильма Франко Неро.
В итальянском фильме под названием «L'uomo Che Disegno Dio» или «Человек, который нарисовал Бога» 61-летний актер впервые будет задействован в каких-либо новых постановках с тех пор, как он столкнулся с обвинениями в педофилии и сексуальных домогательствах в 2017 году.
«Я очень рад, что Кевин согласился участвовать в моем фильме», - сказал Неро о кастинге. «Я считаю его великим актером и не могу дождаться начала фильма».
Как Кевин Спейси, которого десятки обвиняли в сексуальном насилии и неправомерном поведении, оказался в новом фильме в роли детектива по сексуальным преступлениям?Неро не сообщил, повлияли ли прошлые скандалы Спейси на решение взять его на эту роль, сказав только, насколько он рад, что Спейси согласился принять участие.
«Я очень рад, что Кевин согласился участвовать в моем фильме», - сказал Неро ABC News . «Я считаю его великим актером и не могу дождаться начала фильма».
В чем обвиняли Кевина Спейси?Кевин Спейси был обвинен в сексуальных домогательствах как минимум 30 предполагаемыми жертвами, некоторые из которых утверждали, что были несовершеннолетними в то время.
Спейси избежал судебного преследования по ряду обвинений в сексуальном насилии и домогательствах, о которых впервые стало известно в 2017 году.
По крайней мере 20 молодых людей обвинили актера в сексуально неприемлемом поведении в инцидентах, которые, по их словам, произошли в лондонском театре Old Vic, где Спейси был художественным руководителем в период с 2005 по 2015 год.
В том же году актер Энтони Рэпп выступил с обвинением Спейси в сексуальных домогательствах по отношению к нему и нападении на него в 1986 году, когда ему было 14 лет.
В то время Спейси извинился, но заявил, что не помнит о нападении.
Он также выступал как гей, что вызвало резкую критику со стороны людей, которые считали, что Спейси устанавливает тревожную связь между педофилией и гомосексуализмом, или что он пытался затмить утверждения Раппа.
В иске 2020 года против Спейси, анонимный обвинитель, CD, присоединился к Раппу, утверждая, что актер напал на него в 1981 году, когда ему также было 14 лет.
CD утверждал, что Спейси несколько раз заставлял его участвовать в анальном и оральном сексе. В одном из инцидентов, по его словам, он был вынужден бежать из квартиры Спейси, когда актер отказался остановиться.
Дело было закрыто в 2021 году, когда CD отказался отказаться от своей анонимности, как того потребовал судья.
Другое дело, возбужденное массажистом в 2019 году, который обвинил Спейси в том, что он нащупал его во время сеанса, было прекращено, когда предполагаемая жертва неожиданно скончалась перед судом.
Спейси также расследовали в Нантакете после того, как молодой человек обвинил актера в том, что он нащупал его в баре. Дело было закрыто в 2019 году, когда предполагаемая жертва заявила о своем праве по Пятой поправке против самооговора и отказалась давать дальнейшие показания о текстовых сообщениях, которые он удалил со своего телефона, прежде чем передать его в полицию для расследования.
С 2017 года у Спейси было мало работыПосле этих обвинений Спейси был исключен из главной роли в «Карточном домике Netflix», а его сцены в «Все деньги мира» Ридли Скотта были пересняты с Кристофером Пламмером, который получил номинацию на Оскар за свою роль.
Хотя он действительно появился в «Клубе мальчиков-миллиардеров», который был снят до того, как стали известны обвинения, Спейси мало появлялся на экране, за исключением нескольких ежегодных рождественских видеороликов, снятых самим собой, в которых он играет своего персонажа из «Карточного домика» Фрэнка. Андервуд.
Считается, что Спейси проводил большую часть своего времени в Европе с тех пор, как его обвинили в различных сексуальных домогательствах.
В 2019 году он прочитал толпе в музее в Риме стихотворение о раненом боксере, а месяц спустя был замечен исполняющим «La Bamba» на улицах Севильи.