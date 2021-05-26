Можно ли работать в огороде сегодня, 26 мая, на Лукерью Комарницу и почему надо чистить расческу
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Можно ли работать в огороде сегодня, 26 мая, на Лукерью Комарницу и почему надо чистить расческу

11:20:285/26/2021Фото: pxhere
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Благоприятно сегодня было собирать лекарственные травы. Но из леса нужно было возвращаться так, чтобы вас никто не видел, иначе травы потеряют свою силу.

комар
Комаров сегодня старались не убивать

Сегодня, 26 мая, отмечается народный праздник Лукерья Комарница или Гречишница.

В этот день все мужчины работали в поле, занимались посевом гречихи. Посеянная сегодня она давала хороший урожай и давала хороший сбор нектара пчелам.

Женщины сегодня занимались уборкой дома, детьми, а также готовили для своих мужчин вкусный обед. который полагалось отнести мужу на работу. В то время - в поле на пашню. Поэтому в огороде ничего не садили. Но если все же высаживали что-то, то урожая почему то не получалось. 26 мая 2021 года по лунному календарю очень неблагоприятный день для работы в огороде, поскольку сегодня 15-е лунные сутки и Полнолуние.

Строго запрещено было сегодня убивать комаров, даже если он вас укусил. так можно было навлечь еще больше комаров по примете.

А вот муравьям нужно было положить кусочек сахара, как "спасибо" за их полезную работу.

Благоприятно сегодня было собирать лекарственные травы. Но из леса нужно было возвращаться так, чтобы вас никто не видел, иначе травы потеряют свою силу.

Строго запрещалось сегодня лить слезы, даже если это слезы радости - можно было навлечь на себя неприятности.

Запрещалось оставлять на расческе хоть один выпавший волосок. Все волосы с расчески сразу собирали и сжигали на огне. На волосы раньше часто наводили порчу, поэтому чтобы не оказаться под действием черной магии, избегали потери выпавших волос.

Строго нельзя было сегодня смотреть на солнце при выходе из дома - можно было заболеть, и отдавать из дома какую-либо свою одежду - с ней уходило счастье и благополучие.

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