В сети появилось видео с россиянкой Софией Сапега из СИЗО Минска. Она сделала признание

23 мая в Минске экстренно сел самолет, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Как пояснили в белорусском аэропорту, это произошло по причине того, в воздушную гавань поступило сообщение о бомбе на борту. К счастью, оно не подтвердилось. Но в самолете находился Роман Протасевич, который основал Telegram-канала Nexta, признанный экстремистским. Вместе с Протасевичем на борту находилась россиянка София Сапега. Ее подозревают в преступлениях, совершенных в Белоруссии с августа по сентябрь прошлого года. А в отношении Протасевича завели уголовное дело по несколько статьям. В том числе его подозревают в организации массовых беспорядков в Белоруссии. Мужчине грозит серьезный срок — до 15 лет заключения.
В настоящее время и Протасевич и Сапега находятся в СИЗО. С последней встретился представитель дипломатической миссии. По его словам, девушка в нормальном состоянии. А на днях появилось видео с задержанной россиянкой. В нем девушка призналась, что она — редактор Телеграм-канала, который оставляет в открытом доступе данные силовиков из Белоруссии. Этот паблик также запрещен за экстремизм.
Отметим, что задержание блогеров вызвало крайне негативную реакция в Евросоюзе. Представители некоторых стран требуют срочно отпустить задержанных, а если это не произойдет, то на Белоруссию наложат крайне жесткие санкции. В том числе, представители Европейского союза хотят запретить мировым авиакомпаниям пролетать над территорией Белоруссии. Представители же российского МИДа считают, что власти Белоруссии действовали на своей территории и придерживали своих законов, а значит, ничего не нарушили.