Аномальная жара и ураган придут в Бердск 26 мая 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Аномальная жара и ураган придут в Бердск 26 мая 2021

10:30:095/26/2021Фото: pixabay.com
0

МЧС настоятельно просит местных жителей не разжигать костры в лесу.

Сильная жара и ураган ожидаются в Новосибирской области
На Новосибирскую область надвигается настоящий ураган. Как сообщает пресс-служба МЧС России по региону, уже сегодня, 26 мая, в нашу область придет не только аномально жаркая погода, но и шквалистый ветер. Сегодня в течение дня температура воздуха будет держаться на отметке +25 +30 градусов а местами воздух прогреется до +35. несмотря на это, в некоторых районах региона будет шквалистый ветер — от 7 до 12 метров в секунду, местами до 18 метров в секунду.
Из-за аномальной жары и сильно ветра резко возрастает риск возникновения пожаров. В настоящее время сохраняется 4-5 класс пожарной опасности. 23 мая особый противопожарный режим сняли, но представители МЧС просят местных жителей не разводить костры в лесу — это чревато серьезными последствиями.
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
погодааномальная погодаоперативное предупреждение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы разжигаете костры в лесу?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскАномальная жара и ураган придут в Бердск 26 мая 2021
    10:30:09 5/26/2021
    Аномальная жара и ураган придут в Бердск 26 мая 2021
    Гороскоп на 27 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:55 5/26/2021
    Гороскоп на 27 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    В сети появилось видео с россиянкой Софией Сапега из СИЗО Минска. Она сделала признание
    10:13:20 5/26/2021
    В сети появилось видео с россиянкой Софией Сапега из СИЗО Минска. Она сделала признание
    БердскВ стабильный производственно-строительный холдинг в Бердске требуются
    10:07:24 5/26/2021
    В стабильный производственно-строительный холдинг в Бердске требуются
    Прямая трансляция полного лунного затмения Суперлуны продлится всего 14 минут. Смотрите сегодня, 26 мая, в 13.00 по Москве
    9:43:53 5/26/2021
    Прямая трансляция полного лунного затмения Суперлуны продлится всего 14 минут. Смотрите сегодня, 26 мая, в 13.00 по Москве
    Юлия Волкова из "Тату" призналась, почему она решила пойти в депутаты Госдумы
    9:33:47 5/26/2021
    Юлия Волкова из "Тату" призналась, почему она решила пойти в депутаты Госдумы
    Календарь дачника на 26 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:55 5/26/2021
    Календарь дачника на 26 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    БердскПоследние дни "Октября" в Новом поселке Бердска: Опасное здание ДЦ снесут в июле 2021. Смотрите майские фото и видео
    9:13:02 5/26/2021
    Последние дни "Октября" в Новом поселке Бердска: Опасное здание ДЦ снесут в июле 2021. Смотрите майские фото и видео
    БердскБанкротство физических лиц "Под ключ". Законно спишем долги
    9:11:19 5/26/2021
    Банкротство физических лиц "Под ключ". Законно спишем долги
    ХАМАС осудил Лукашенко за перехват самолета Ryanair в небе над Минском
    8:57:16 5/26/2021
    ХАМАС осудил Лукашенко за перехват самолета Ryanair в небе над Минском