Сколько ждать начисления и выплаты двойного пособия на детей от 3 до 7 лет после заявления на сайте "Госуслуги": Подробное разъяснение

В 2021 году ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно началивыплачивать по-новому. Если в прошлом году малоимущим семьям платили половину прожиточного минимума в регионе. То с апреля 2021-го она может увеличиться до 75% и 100% в зависимости от дохода.
Обязательными условиями для получения этого пособия являются наличие ребенка соответствующего возраста, российское гражданство и низкий среднедушевой доход — ниже величины прожиточного минимума (ПМ) на каждого члена семьи.
Итак, базовый размер выплаты составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. Если и при выплате этих денег доход на каждого не дотягивает до ПМ ребенка, назначают 75%. На 100-процентное пособие могут рассчитывать те семьи, где и при получении 75% среднедушевой доход семьи не достиг регионального прожиточного минимума на душу населения.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», выплата в повышенном размере назначается с 1 января 2021 года, а выплачивается с 1 апреля. Тем, кто имеете право на выплату в размере 75 или 100% регионального ПМ для детей, с 1 апреля получат деньги за период с января по март 2021-го. А после - каждый месяц.
Напомним, что в каждом регионе свои величины прожиточного минимума. Например, в Новосибирской области в 2021 году ПМ на ребенка равен 12 729 рублям. В Москве он выше - 15 582 рубля. Чуть меньше столичного во Владивостоке — 15 409 рублей. В Крыму размер прожиточного минимума на детей составляет - 11 713 рублей, а в Тыве - 12 213 рубля.
Когда начислят и переведут деньги
На портале «Госуслуги» есть возможность оформить заявление на выплату в любое время. Но в «Курьер. Среда. Бердск» поступают вопросы: сколько ждать назначения денег в случае, если ребенку в мае исполняется 3 года или доходы семьи упали настолько, что у них появилось право на получение повышенной или двойной выплаты.
По официальных данным, со дня оформления заявления на сайте госуслуг и его регистрации деньги начислят и перечислят на карту родителей (или опекунов) в течение 35 рабочих дней. Напоминаем, что платить за заявление не нужно — услуга оказывается бесплатно.
Что входит в доход семьи
Еще раз напомним, какое имущество и совокупные доходы семьи учитываются при назначении ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет.
1) одна квартира любой площади. Или несколько квартир, если площадь на каждого члена семьи меньше 24 квадратных метров. Непригодные для проживания помещения не учитываются при оценке нуждаемости. Также не учитываются квартиры, полученные многодетными семьями в качестве меры социальной поддержки; доли не более 1/3 от общей площади квартиры; квартира (ее часть), занимаемая членом семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.
2) один дом любой площади. Или несколько домов, если площадь на каждого члена семьи меньше 40 квадратных метров. Непригодные для проживания помещения не учитываются при оценке нуждаемости. Также не учитываются дома, полученные многодетными семьями в качестве меры социальной поддержки; доли не более 1/3 от общей площади дома; дом (его часть), занимаемая членом семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.
3) один гараж, машиноместо. Или два, если семья многодетная или семье автотранспортное или мототранспортное средство было выдано в рамках мер социальной поддержки, а также если у члена семьи есть инвалидность.
4) земельный участок общей площадью не более 0,25 га, а для территории сельских поселений или межселенных территорий - 1 гектар. Не учитываются земельные участки, полученные многодетными семьями в качестве меры социальной поддержки, и дальневосточный гектар, а также земельные участки, находящиеся в общей долевой собственности земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения.
5) одно нежилое помещение. Не учитываются хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, предназначенных для ИЖС, ведения ЛПХ, садовых земельных участках, а также имущество, являющиеся общим имуществом в многоквартирном доме, имущество, являющиеся имуществом общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества.
6) один мотоцикл. Или два, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в качестве меры соцподдержки.
7) деньги на банковских вкладах, если годовой доход от процентов не больше прожиточного минимума в целом по России (в среднем — около 250 тыс. рублей в виде сбережений).
Семья может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельными участками, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой одновременно.
Если у семьи есть автомобиль младше 5 лет с двигателем мощностью более 250 лошадиных сил, права на выплату не возникает независимо от величины среднедушевого дохода. Исключение составляют случаи, когда такой автомобиль принадлежит семье с четырьмя и более детьми — и это микроавтобус, в котором более 5 посадочных мест.
Доход от вкладов на банковских счетах и вкладах, если среднедушевой доход от процентов не больше прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ.