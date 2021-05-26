Три человека погибли после столкновения российского и японского судов «Дай-хати Хокко-мару» и «Амур»
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Три человека погибли после столкновения российского и японского судов «Дай-хати Хокко-мару» и «Амур»

10:56:055/26/2021Фото: Fotolia / mastercylinder
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Российские моряки пытались спасти иностранных коллег, но они скончались не приходя в сознание.

Японское и российское судна столкнулись, погибли три человека
Сегодня, 26 мая, около полуночи по московскому времени в 23 километрах от Хоккайдо столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» и российское судно «Амур», на котором находилось 23 человека. Российские моряки сумели спасти пятерых членов экипажа иностранцев, но при этом трое из них находились в тяжелом состоянии и не приходили в сознание. Позже все трое скончались. Отметим, что японское судно занималось промыслом краба. Сообщили о происшествии моряки российского судна. Также они отметили, что японский корабль перевернулся.
О ЧП сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на пожарную охрану, которая также занимается спасением людей и оказанием им первой неотложной помощи.
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