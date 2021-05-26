Новый признак осложнений у пациентов с коронавирусом нашли врачи

Специалисты российского Роспотребнадзора провели ряд исследований и выявили новый фактор риска осложнений у пациентов, которые переболели коронавирусом. По словам представителей ведомства, был найден новый маркер поражения сосудистого русла при инфекционной патологии. У переболевших ковидом в остром периоде было выявлено повышение эндотелина-1, что говорит о высоком риске сосудистых осложнений.
Отметим, что самые плохие показатели были у тех заболевших, состояние которых резко ухудшалось в последующие дни. Кроме того, повышение эндотелина-1 нашли у контактных пациентов. А у людей, которые выздоровели и прошли курсовую терапию, уровень эндотелина снижался до нормы.
С помощью этой информации теперь можно будет выявлять пациентов, у которых возможны сосудистые осложнения и вовремя их предотвращать.
Отметим, что вчера, 25 мая, в Новосибирской области было выявлено еще 74 случая заболевания коронавирусной инфекции. Кроме того, за вчерашние сутки в регионе скончались еще пять человек с этим заболеванием. Возраст пациентов был от 39 до 89 лет. Всего с начала пандемии в регионе зафиксированы 42 891 случаев коронавируса.