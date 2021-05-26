Заключенные пожарили шашлычки на Пасху. Смотрите видео из России
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Заключенные пожарили шашлычки на Пасху. Смотрите видео из России

11:43:065/26/2021Фото: скрин с видео Рен ТВ
0

Видео праздника появилось в социальных сетях. В руках у заключенных строго запрещенные мобильные телефоны.

Российские заключенные жарят шашлык на Пасху и пользуются телефонами

Недавно в социальных сетях появился видеоролик, на котором видно, как заключенные исправительной колонии №2 города Рыбинска праздную Пасху — они жарили шашлыки на пикнике. После этого они с удовольствием ели мясо, нанизанное на деревянные палочки. Кроме того, в руках у зэков можно заметить мобильные телефоны, которые запрещены в колониях.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Ярославской области, в настоящее время по данному факту начата проверка. Выясняются все подробности произошедшего. После этого все собранные материалы направят в следственные органы для последующей оценки.
Кстати, во время публикации автор видео отметил, что «в лагере проверка, а братва гуляет».

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
шашлыки в колониителефоны в колониив рыбинске зэки жарят шашлыки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как пресекать подобные нарушения?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Заключенные пожарили шашлычки на Пасху. Смотрите видео из России
    11:43:06 5/26/2021
    Заключенные пожарили шашлычки на Пасху. Смотрите видео из России
    Новый признак осложнений у пациентов с коронавирусом нашли врачи
    11:21:25 5/26/2021
    Новый признак осложнений у пациентов с коронавирусом нашли врачи
    Лучшие поздравления и картинки с Днем предпринимателя 26 мая для самых успешных
    11:20:52 5/26/2021
    Лучшие поздравления и картинки с Днем предпринимателя 26 мая для самых успешных
    Можно ли работать в огороде сегодня, 26 мая, на Лукерью Комарницу и почему надо чистить расческу
    11:20:28 5/26/2021
    Можно ли работать в огороде сегодня, 26 мая, на Лукерью Комарницу и почему надо чистить расческу
    Три человека погибли после столкновения российского и японского судов «Дай-хати Хокко-мару» и «Амур»
    10:56:05 5/26/2021
    Три человека погибли после столкновения российского и японского судов «Дай-хати Хокко-мару» и «Амур»
    БердскПохожий размерами на корову мертвый пес гниет за домом в микрорайоне Белокаменном Бердска. Смотрите видео
    10:50:07 5/26/2021
    Похожий размерами на корову мертвый пес гниет за домом в микрорайоне Белокаменном Бердска. Смотрите видео
    БердскСколько ждать начисления и выплаты двойного пособия на детей от 3 до 7 лет после заявления на сайте "Госуслуги": Подробное разъяснение
    10:45:25 5/26/2021
    Сколько ждать начисления и выплаты двойного пособия на детей от 3 до 7 лет после заявления на сайте "Госуслуги": Подробное разъяснение
    БердскАномальная жара и ураган придут в Бердск 26 мая 2021
    10:30:09 5/26/2021
    Аномальная жара и ураган придут в Бердск 26 мая 2021
    Гороскоп на 27 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:55 5/26/2021
    Гороскоп на 27 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    В сети появилось видео с россиянкой Софией Сапегой из СИЗО Минска. Она сделала признание
    10:13:20 5/26/2021
    В сети появилось видео с россиянкой Софией Сапегой из СИЗО Минска. Она сделала признание