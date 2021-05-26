Заключенные пожарили шашлычки на Пасху. Смотрите видео из России

Недавно в социальных сетях появился видеоролик, на котором видно, как заключенные исправительной колонии №2 города Рыбинска праздную Пасху — они жарили шашлыки на пикнике. После этого они с удовольствием ели мясо, нанизанное на деревянные палочки. Кроме того, в руках у зэков можно заметить мобильные телефоны, которые запрещены в колониях.
Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Ярославской области, в настоящее время по данному факту начата проверка. Выясняются все подробности произошедшего. После этого все собранные материалы направят в следственные органы для последующей оценки.
Кстати, во время публикации автор видео отметил, что «в лагере проверка, а братва гуляет».