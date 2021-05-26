Лунное затмение 26 мая 2021: как волшебная ночь запустит новую жизненную программу
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Лунное затмение 26 мая 2021: как волшебная ночь запустит новую жизненную программу

4:20:165/26/2021Фото: pxhere
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Если проигнорировать анализ своих ошибок, можно получить следующие 18 лет их повторения. Вы будете наступать на одни и те же грабли в течение следующих 18 лет, пока не усвоите уроки Вселенной. 

луна
Сегодня открывается коридор затмений на 2 недели

Первый коридор затмений в 2021 году открывается сегодня, 26 мая 2021 года. Продлится он до кольцевого солнечного затмения 10 июня - 2 недели. Именно в этот период будет заложена ваша энергетическая программа на предстоящие 18 лет.

Ровно в 14.18 по московскому времени Луна полностью скроется в тени Земли на 14 с половиной минут. Луна в это время будет полной и расположенной в самой близкой к нашей планете точке.

Астрологи и эзотерики называют периоды полных лунных затмений кульминационным моментом в жизни. В предстоящие две недели нужно завершить данный этап вашей жизни правильно, без ошибок. Скажем так - провести генеральную уборку в вашей жизни.

Нужно завершить все начатые вами дела и исправить все свои ошибки, допущенные в прошлом. Максимально "почистить" свою ауру от обид, страхов, тяжести плохих поступков.

Нельзя начинать в эти сутки ничего нового, и последующие две недели стоит заняться наведением порядка в своей жизни. Хорошо проанализировать свое прошлое, сделать выводы, понять все свои слабые места, определить для себя - над чем нужно поработать и что исправить. Постараться в будущем не допускать таких промахов.

Когда говорят, что человеку вернулся "бумеранг" за что то им сделанное - это как раз примерно такое же энергетическое состояние. Если проигнорировать анализ своих ошибок, можно получить следующие 18 лет их повторения. Вы будете наступать на одни и те же грабли в течение следующих 18 лет, пока не усвоите уроки Вселенной.

Чтобы ваше духовное и энергетическое обновление состоялось, важно все сделать правильно. Попросите у всех прощения за нанесённые вами обиды, сами постарайтесь простить всех ваших обидчиков. Камень в душе ни к чему хорошему не приведет - он не даст вам развиваться.

Впереди нас ждет нечто новое, новый виток, новые возможности. Чтобы они вошли в нашу жизнь и принесли положительные перемены, нужно освободить для них место. И не встречать новые дары с "грязными" руками.

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