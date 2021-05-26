Две дороги в Микрорайоне Бердска капитально отремонтируют за 244 млн рублей до сентября 2022 года
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Две дороги в Микрорайоне Бердска капитально отремонтируют за 244 млн рублей до сентября 2022 года

12:13:105/26/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Власть ищет подрядчика на глобальную реконструкцию двух улиц. Предстоит не только поменять асфальт, но и построить тротуары, заменить ливневки, освещение, дорожное ограждение и светофоры.

Дороги Бердска преображаются

Власть Бердска 25 мая объявила аукцион по поиску подрядчика для работ по капитальному ремонту дорог в Микрорайоне. За реконструкцию проезжей части улиц Черемушной и Боровой из бюджета готовы заплатить 244 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 2 июня 2021 года.

Как сказано в документах закупки, предстоит капитально отремонтировать две дороги - по Черемушной от ул. Боровой до ул. Алмазной и на ул. Боровой от ул. Лунной до здания №97 по ул. Боровой и до ул. Черемушной. Сначала начнут ремонтировать Боровую, согласно аукционной документации, - это первый этап глобального капремонта. Соответственно, второй этап — Черемушная.

Подрядчик должен приступить к выполнению работ сразу после заключения контракта. Окончание капитального ремонта двух дорог запланировано до 31 августа 2022 год.

Согласно документам аукциона, на каждый вид работ установлены свои гарантийные сроки: основание дорожной одежды - 6 лет, нижний слой покрытия - 5 лет, верхний слой покрытия
- 5 лет, дорожные знаки - 5 лет, водопропускные трубы - 6 лет, элементы металлического ограждения пешеходных тротуаров - 5 лет, электро- и светотехническое оборудование - 3 года, дорожная разметка - 1 год.

Подрядчик обязан предоставлять для проверки заказчику (а это управление ЖКХ Бердска, руководитель Максим Совбанов) скрытые работы. В противном случае подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ и затем восстановить ее за свой счет. Как и в случае обнаружения недостатков. Кроме того, контрактом предусмотрены штрафные санкции за некачественную работу в размере 100 тыс. рублей. А в случае просрочки по выполнению работ, подрядчику придется заплатить неустойку.

На ул. Боровой предстоит произвести ремонт на площади 17 141 кв. метра, на Черемушной - 87 786 квадрата. Обе имеют категорию «магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная». Предназначены для транспортной и пешеходной связи между районами города, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами. На обеих предусматривается движение общественного транспорта.

Реконструировать предстоит уже существующие дороги, асфальт на которых изрядно разбит. Кроме ремонта проезжей части предстоит построить новые тротуары, заменить освещение и светофоры, дорожное ограждение и водостоки. Эксперты оценили состояние дорог на улицах Боровой и Черемушной как неудовлетворительное.

Подробнее о том, что увидели эксперты на этих улицах — в ближайшее время.

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От редакции

Какие дороги еще требуют ремонта?

    Аноним, 26 мая 2021 12:21:24
    Когда Первомайскую будут капитально ремонтировать?
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