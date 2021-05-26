В СИЗО в двухместной камере без мебели и туалета держат расстрелявшего детей в гимназии №175 Казани
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В СИЗО в двухместной камере без мебели и туалета держат расстрелявшего детей в гимназии №175 Казани

12:34:565/26/2021Фото: commons.wikimedia.org
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За ним внимательно следит спецназовец ФСИН, чтобы стрелок не причинил себе вреда.

Ильназа Гялявиева держат в СИЗО в жестких условиях без мебели и унитаза
Ильназ Галявиев, который 11 мая пришел в казанскую школу №171 с ружьем и расстрелял 9 человек и ранил 24, в настоящее время находится в СИЗО. Как сообщает издание Бизнес Онлайн, его камера двухместная, без мебели, раковины и туалета. Единственное, что у него есть — это матрас. Все это сделано для того, чтобы он не смог причинить себе вреда. Также у него в камере постоянно открыта форточка, через которую он получает еду. Также через нее за ним следит вооруженный спецназовец — стрелок склонен к суициду, а сотрудник ФСИН должен реагировать на любую внештатную ситуацию. Пока никаких попыток уйти из жизни он не принимал.
Казанского стрелка не навещают родители, они даже не выходят с ним на связь и не передают денег на покупки в магазине при изоляторе. Скорее всего, родители от него отреклись.
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казанский стрелокгалявиевильназ галявиев
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