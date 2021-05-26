Депутату Бердска Владимиру Голубеву пожаловались жители ул. Ключевой: горожане просят в 21 веке автобус
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Депутату Бердска Владимиру Голубеву пожаловались жители ул. Ключевой: горожане просят в 21 веке автобус

3:41:135/26/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Приятно удивила организация посадки пассажиров в автобус. Все приехавшие вышли через переднюю дверь, посадка была по очереди через заднюю дверь, никто не пытался прорваться без очереди, никто не вошел в переднюю дверь, хотя можно было. В автобусе удобные сидения и чисто.

Автобус №1 на остановке в микрорайоне Белокаменный

На встрече с депутатом Владимиром Голубевым в микрорайоне Белокаменный 24 мая от жителей улицы Ключевая прозвучала просьба организовать движение маршрутных газелей и увеличить количество автобусов.
- Утром невозможно уехать на работу, а вечером вернуться домой. Не каждому по средствам купить машину, очень проблематично добираться из Белокаменного, а от нас, улицы Ключевой и до остановки единственного автобуса надо идти. Летом ещё ладно, а зимой не очень приятно, - пожаловались Владимиру Алексеевичу избиратели.

Сегодня, 26 мая, «Курьер. Среда. Бердск» поговорил с директором МУП «БАТП» Еленой Бороздиной об организации и осуществлении перевозки пассажиров с микрорайона Белокаменный.

- Сейчас ходит семь автобусов по маршруту 1 и три автобуса по маршруту 8. «Единичка» идет до магазина «Аленка», маршрут№8 — конечная возле «Мастерка». Запускали маршрут№1 немного дальше до Ключевой, но, с учетом того, что там ведется строительство, там были сложности с организацией остановочной платформы. Сейчас рассматривается вопрос об обустройстве разворотной площадки, там будет что-то наподобие кольца сделано, уже в районе домов на Ключевой. Будет решатся вопрос о запуске транспорта, когда уже будет обустроена остановочная площадка. Если запускать в Белокаменный частные маршруты, то нужно проводить новые аукционы, новые конкурсы. У наших маршруток уже получены свидетельства. Сейчас у перевозчиков по закону практически пожизненные свидетельства, которые просто продлеваются каждые 5 лет. Если кто-то хочет осуществлять перевозки в Бердске, то они просто заявляются на аукционы. Крупные частные перевозчики Бердска просто не заявляются на аукционы, чтобы перевозить пассажиров по маршруту в Белокаменный. Это право каждого, условия захода на аукцион абсолютно прозрачные и открытые. Для удобства жителей мы готовы поставить больше автобусов, если администрация города просчитает условия контракта, сейчас же администрация города является заказчиком. 9 минут интервал движения у автобуса №1. Утром ходит большой автобус, 105 человек вместимость. Пассажиропоток мы смотрим регулярно. Сейчас полные автобусы на Белокаменный ходят только во время обеда, когда уходят водители на обед. Хотелось бы большие автобусы, хорошие дороги. Со временем всё обустроим. Главное — работать и видеть позитив, - рассказала Елена Викторовна.

24 мая в районе 18 часов я уезжала с Белокаменного. Приятно удивила организация посадки пассажиров в автобус. Все приехавшие вышли через переднюю дверь, посадка была по очереди через заднюю дверь, никто не пытался прорваться без очереди, никто не вошел в переднюю дверь, хотя можно было. В автобусе удобные сидения и чисто. Проехать в час пик пока не удалось. Ждем рассказов о поездках на автобусах от жителей Белокаменного.

Пассажиры садятся через заднюю дверь по очереди

Автобус №1 высаживает пассажиров

"Мастерок" - памятный знак в Белокаменном

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