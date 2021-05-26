Житель Бердска возмущен толщиной нового асфальта на улице Рогачева. Что ответила власть?
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Житель Бердска возмущен толщиной нового асфальта на улице Рогачева. Что ответила власть?

3:31:115/26/2021,Дмитрий БороздинФото: Курьер. Среда. Бердск
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Судить о качестве ремонта дороги можно будет только когда он будет выполнен.

Директор МУП "УЖКХ" Максим Совбанов
Директор МУП "УЖКХ" Максим Совбанов заявляет, что работы выполнят в соответствии с техзаданием

В понедельник, 24 мая, в Бердске начался ремонт дорожного покрытия на улице Рогачева. Старый асфальт, пришедший в негодность под влиянием погоды, нагрузок и времени, поменяют на новый. Всего планируется обновить порядка 4 тыс. кв. м дорожного полотна.

Тем не менее, бдительный житель города заметил, что во время фрезерования асфальта его толщина не соответствует положенной.

- Слой дорожного покрытия должен быть в три-четыре раза больше, чем сейчас делается! Когда будут класть горячий асфальт, то слой явно будет меньше положенного, - пишет в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» возмущенный читатель.

Отметим, что связаться с бдительным гражданином не удалось — на звонки журналиста он не ответил. О его квалификации, позволяющей судить «правильность» выполнения работ, также ничего неизвестно.

По словам директора МУП «УЖКХ» Максима Совбанова, делать выводы о качестве работ на ул. Рогачева на сегодняшний день нельзя, поскольку никаких работ по укладке дорожного покрытия сейчас там еще не производится.

- Когда положим асфальт, работы будут выполнены согласно технического задания, - заявил Совбанов в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск».

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Асфальт будет качественный?

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