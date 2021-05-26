26 мая – Преполовение-2021: запреты церковного праздника и обязательные дела, традиции

Преполовение Пятидесятницы - это второе преполовение в церковном календаре. Преполовение означает переход середины чего-либо. В данном случае речь идет о середине периода между Пасхой и Троицей. Преполовение ежегодно отмечается в разные даты, но всегда на 25-ый день после празднования Светлого Христова Воскресения.
В 2021 году праздник отмечается 26 мая.
Славяне в это время праздновали начало Русальной недели. Запрещалось купаться в водоемах в этот день. Но с крещением Руси появились новые традиции. В этот день освящали воду в храмах, в водоемах, в колодцах. Купаться тоже запрещалось, но можно было обливаться водой, набранной в реках и озерах.
Обливание исцеляло от болезней и дарило силу. Возможно, такими традициями церковь пыталась перебить языческие верования в русалок. Было мнение, что облитая в этот день ведьма, скрывающаяся среди людей, не сможет навредить посевам и урожаю.
В деревнях и селах сегодня приглашали священника на поля, чтобы освятить свежие посевы и прочесть молебны о хорошем урожае.
Запрещалось в этот день заниматься любыми видами рукоделия. Это могло привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Нельзя было сегодня садить лук. потому то урожай получался горьким.