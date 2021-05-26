Лукашенко сделал первое заявление о минировании самолета Ryanair: Сообщение поступило из Швейцарии

23 мая в Минске в экстренном порядке посадили самолет, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. По словам представителей аэропорта, им поступило сообщение о бомбе на борту.
А сегодня. 26 мая, глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что информация о взрывном устройстве поступила из Швейцарии. Также он отметил, что в самолете находился террорист и об этом прекрасно знали за рубежом. По словам главы республики, на Западе отказались участвовать в расследовании данного происшествия с самолетом.
Также белорусский президент отметил, что у них не было других вариантов, как поступить в данной ситуации. Особенно после того, как на белорусские города обрушились анонимные сообщения и минировании школ, университетов и предприятий.