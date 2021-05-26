Лукашенко сделал первое заявление о минировании самолета Ryanair: Сообщение поступило из Швейцарии
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Лукашенко сделал первое заявление о минировании самолета Ryanair: Сообщение поступило из Швейцарии

4:08:315/26/2021Фото: flickr.com
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Лукашенко заявил, что после шквала сообщений о минировании он не мог поступить по-другому.

В Белоруссии узнали, откуда пришло сообщение о бомбе на борту самолета

23 мая в Минске в экстренном порядке посадили самолет, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. По словам представителей аэропорта, им поступило сообщение о бомбе на борту.

А сегодня. 26 мая, глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что информация о взрывном устройстве поступила из Швейцарии. Также он отметил, что в самолете находился террорист и об этом прекрасно знали за рубежом. По словам главы республики, на Западе отказались участвовать в расследовании данного происшествия с самолетом.

Также белорусский президент отметил, что у них не было других вариантов, как поступить в данной ситуации. Особенно после того, как на белорусские города обрушились анонимные сообщения и минировании школ, университетов и предприятий.

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лукашенкосамолет сел в минскесообщение о бомбе
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От редакции

Действительно ли сообщение о бомбе истинная причина экстренной посадки самолета?

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