Иностранные войска останутся в Афганистане, чтобы не дать талибам захватить Кабул

Турецкий гарнизон будет охранять аэропорт города, и 600 американских морских пехотинцев могут быть развернуты для защиты своего посольства.
Британские войска могут помочь. Президент Джо Байден пообещал уйти к 11 сентября.
Источник сказал: «Аэропорт является ключевым. Без него нет безопасного входа и выхода, чтобы все ушли. Если это произойдет, Кабул рухнет».
Министр обороны Бен Уоллес заявил парламенту: «Я изучу все варианты, как внутри страны, так и за ее пределами, для продолжения поддержки афганских сил».
Это произошло после того, как главный командующий Великобритании генерал сэр Ник Картер заявил, что стране грозит гражданская война, если все 9000 военнослужащих НАТО будут выведены.
У США в Афганистане 2500 солдат, у Великобритании - 750, у Турции - 600.
«Турецкие войска - мусульмане, поэтому талибы не могут утверждать, что на афганской земле есть неверные», - добавил источник.
«Но турки не хотят делать это в одиночку. Вопрос в том, кто им поможет ».
Турецкий военный источник подтвердил: «Если афганцы хотят, чтобы мы были в Афганистане, мы будем там».
Источник: thesun.co.uk