Иностранные войска останутся в Афганистане, чтобы не дать талибам захватить Кабул
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Иностранные войска останутся в Афганистане, чтобы не дать талибам захватить Кабул

11:00:275/26/2021,Джером СтаркиФото: pixabay.com
0

У США в Афганистане 2500 солдат, у Великобритании - 750, у Турции - 600.

Сотни иностранных войск останутся в Афганистане, чтобы помешать талибам захватить столицу Кабул

Турецкий гарнизон будет охранять аэропорт города, и 600 американских морских пехотинцев могут быть развернуты для защиты своего посольства.
Британские войска могут помочь. Президент Джо Байден пообещал уйти к 11 сентября.

Источник сказал: «Аэропорт является ключевым. Без него нет безопасного входа и выхода, чтобы все ушли. Если это произойдет, Кабул рухнет».

Министр обороны Бен Уоллес заявил парламенту: «Я изучу все варианты, как внутри страны, так и за ее пределами, для продолжения поддержки афганских сил».

Это произошло после того, как главный командующий Великобритании генерал сэр Ник Картер заявил, что стране грозит гражданская война, если все 9000 военнослужащих НАТО будут выведены.

У США в Афганистане 2500 солдат, у Великобритании - 750, у Турции - 600.

«Турецкие войска - мусульмане, поэтому талибы не могут утверждать, что на афганской земле есть неверные», - добавил источник.

«Но турки не хотят делать это в одиночку. Вопрос в том, кто им поможет ».

Турецкий военный источник подтвердил: «Если афганцы хотят, чтобы мы были в Афганистане, мы будем там».

Источник: thesun.co.uk

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
афганистанстолицаталибан
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Когда закончатся войны в Афганистане?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Во время шторма улей упал на голову 13-летнему мальчику. Пчелы закусали его до смерти
    11:08:17 5/26/2021
    Во время шторма улей упал на голову 13-летнему мальчику. Пчелы закусали его до смерти
    "Милости просим": Лукашенко пообещал посадить самолет Байдена в Минске
    11:04:23 5/26/2021
    "Милости просим": Лукашенко пообещал посадить самолет Байдена в Минске
    Иностранные войска останутся в Афганистане, чтобы не дать талибам захватить Кабул
    11:00:27 5/26/2021
    Иностранные войска останутся в Афганистане, чтобы не дать талибам захватить Кабул
    Удивительное случайное открытие нашло путь к лечению инсульта и остановки сердца
    10:58:13 5/26/2021
    Удивительное случайное открытие нашло путь к лечению инсульта и остановки сердца
    Вора в законе Циркача экстрадировали из Польши в Россию: Он был коронован самим Дедом Хасаном
    10:50:30 5/26/2021
    Вора в законе Циркача экстрадировали из Польши в Россию: Он был коронован самим Дедом Хасаном
    Путин: Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нельзя
    10:34:33 5/26/2021
    Путин: Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нельзя
    Украина отказалась от российской электроэнергии. Киев критически зависим от Москвы
    10:24:04 5/26/2021
    Украина отказалась от российской электроэнергии. Киев критически зависим от Москвы
    Троицкая родительская суббота 2021: Какого числа будет поминальная суббота в июне и как нужно поминать умерших в этот день?
    10:20:34 5/26/2021
    Троицкая родительская суббота 2021: Какого числа будет поминальная суббота в июне и как нужно поминать умерших в этот день?
    Кипятком из чайника поливал 2-летнего пасынка отчим: Мальчик погиб
    10:11:31 5/26/2021
    Кипятком из чайника поливал 2-летнего пасынка отчим: Мальчик погиб
    БердскРозыск: Украли продуктов и алкоголя на 13 000 рублей четыре дамы в магазине Бердска
    9:54:31 5/26/2021
    Розыск: Украли продуктов и алкоголя на 13 000 рублей четыре дамы в магазине Бердска