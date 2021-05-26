Бердск остался без пункта бесплатной стерилизации животных. Когда он откроется вновь, ответила власть
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Бердск остался без пункта бесплатной стерилизации животных. Когда он откроется вновь, ответила власть

4:22:075/26/2021,Дмитрий БороздинФото: Pixabay.com
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Волонтерам приходится возить животных в другой город или тратить на платные операции большие деньги.

Без стерилизации бродячие животные будут размножаться даже в приютах

Про закон об обязательной регистрации домашних животных в этом году вспоминали уже несколько раз. Сначала его рассматривали депутаты Госдумы, а затем и сам президент страны Владимир Путин включил соответствующий пункт в список своих поручений правительству.

Зоозащитники к инициативе отнеслись двояко. С одной стороны необходимость обязательной регистрации принудит владельцев кошек и собак относится к своим питомцам более ответственно, ведь уже нельзя будет просто так избавиться от животного, про которое знают надзорные органы. С другой же стороны многие могут превентивно выставить на улицу бывших любимцев, испугавшись как раз грядущей ответственности.

- Как только начнется регистрация животных, город будет ими забит. Так всегда бывает, когда проходит какая-то новость, связанная с животными, пугающая людей, на улицы выбрасывают десятки кошек и собак, - сказала «Курьер. Среда. Бердск» зоозащитница Татьяна Ширшова.

Сама Татьяна в Бердске живет уже 25 лет и все эти годы занималась работой с бездомными кошками. По ее словам, в первые годы, бывало, из подвала одной многоэтажки доставала по 16 животных, каждое из которых потом носила к ветеринарам, прививала, стерилизовала, делала документы и пристраивала новым хозяевам. Сейчас такого безумного количества уже нет, однако все равно каждый волонтер, занимающийся отловом и передержкой бродячих животных, в год пристраивает по несколько десятков кошек или собак.

По ее словам, в этом деле стерилизация — один из важнейших пунктов, позволяющих контролировать численность животных на улицах. Ведь большая часть бродячих — это детеныши, рожденные «на воле» бывшими квартирными питомцами, от которых избавились хозяева. И льготный пункт стерилизации, работавший на Пушкина, 38, был для волонтеров большим подспорьем. Однако этой зимой он перестал работать.

- Стерилизовать бродячих животных сейчас негде. Нам, волонтерам, приходится ездить в Кольцово, до 10 кошек за раз возить приходится, притом что там бесплатная стерилизация только раз в месяц. Соответственно целый месяц кошка должна сидеть у меня дома, я ее должна поить и кормить, а потом везти не ближний свет, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» зоозащитница Нина Ревзина.

По словам Татьяны Ширшовой, закрытие пункта стерилизации связано со сменой руководства муниципального приюта «Надежда», к которому он относится. Кроме того, как пояснил директор МУП «УЖКХ» Максим Совбанов, для работы пункта не хватает персонала.

- Пока ищем человека, который будет там работать согласно действующему законодательству. Сейчас там нет врача, который мог бы проводить эти операции и нести за них полную ответственность, - подчеркнул он в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск».

Между тем волонтеры подчеркивают, что без пункта стерилизации проблема бродячих животных в Бердске может сильно усугубиться. Ведь уже отловленные животные, находящиеся в приюте или на передержке, могут размножиться, а значит еще сильнее увеличить объем затрат на свое содержание и связанных с этим трудностей.

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