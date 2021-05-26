Во время шторма улей упал на голову 13-летнему мальчику. Пчелы закусали его до смерти

Школьник был до смерти ужален пчелами после того, как на его голову упал улей, когда он укрывался под деревом во время шторма.
13-летний Фелипе Силва ду Росарио погиб, когда порывистый ветер стал причиной ужасной аварии в Сантосе, Бразилия.
Улей пострадал от непогоды и упал с дерева прямо на голову подростка.
Затем разъяренные пчелы напали на Фелипе, и он был многократно ужален, что привело к серьезным травмам.
Дезориентированный ударом по голове, он попытался встать, но снова упал, еще раз ударившись головой о кусок дерева.
Ураган был вызван внетропическим циклоном, который прошел через этот район 22 мая.
Фелипе попал в шторм после того, как вышел из дома, чтобы проверить животных своей бабушки.
Его последними словами было: «Бабушка, я просто пойду в курятник, чтобы посмотреть, все ли в порядке с курицей».
Фелипе сопровождал его семилетний брат, который был свидетелем инцидента, но не смог помочь после того, как его обволок рой пчел.
Получивший травму брат побежал объяснить бабушке, она вызвала скорую помощь. Но было уже поздно.
Источник: thesun.co.uk