В Барнауле школьницы избили и надругались над 11-летней девочкой в заброшенном доме

23 мая в Барнауле произошло чудовищное происшествие. Там, 14-летняя девочка, с двумя подругами, пригласила 11-летнюю школьницу прогуляться. В итоге, они привели ее в заброшенное здание, где внезапно стали избивать. После этого, как сообщают местные СМИ, мучительницы изнасиловали ребенка бутылкой. При этом, все что там творилось, они снимали на телефон. После этого видео попало в интернет.
В настоящее время 14-летняя школьница задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего). А вот две ее соучастницы могут избежать наказания — им всего по 13 лет и возраст уголовной ответственности еще не наступил. Причины такого жестокого поступка неизвестны.
Кстати, по данной статье человеку может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. Однако, на практике, несовершеннолетним назначают минимальное наказание или вовсе условный срок.