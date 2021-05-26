Facebook и Twitter обязаны выполнить требование Роскомнадзора до 1 июля 2021
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Facebook и Twitter обязаны выполнить требование Роскомнадзора до 1 июля 2021

5:08:025/26/2021Фото: Вы какую соцсеть предпочитаете использовать?
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Роскомнадзор требует локализации персональных данных российских пользователей социальных сетей на территории страны.

Социальные сети обязали перенести все данные пользователей на территорию страны

Всем иностранным социальным сетям - Facebook и Twitter в том числе - выдвинуто требование по локализации данных российских пользователей.

1 июля — последний срок, к которому должны быть выполнены требования Роскомнадзора о переносе всех баз данных российских пользователей на территорию России. Милош Вагнер — замглавы Роскомнадзора — заявил об этом решении ведомства на итоговом заседании.

«До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей», — отметили на заседании.

По законодательству, все персональные данные российских пользователей социальных сетей должны храниться на территории страны. С 2019 года были введены штрафные санкции для иностранных компаний, отказывающихся локализовать персональные данные пользователей. Раньше не было предусмотрено наказания по этому закону, а использовалась статья за непредоставление сведений.

По новому законопроекту штраф за неисполнение требований о локализации базы данных для юридических лиц достигает суммы шесть миллионов рублей.

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