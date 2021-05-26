Facebook и Twitter обязаны выполнить требование Роскомнадзора до 1 июля 2021

Всем иностранным социальным сетям - Facebook и Twitter в том числе - выдвинуто требование по локализации данных российских пользователей.
1 июля — последний срок, к которому должны быть выполнены требования Роскомнадзора о переносе всех баз данных российских пользователей на территорию России. Милош Вагнер — замглавы Роскомнадзора — заявил об этом решении ведомства на итоговом заседании.
«До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей», — отметили на заседании.
По законодательству, все персональные данные российских пользователей социальных сетей должны храниться на территории страны. С 2019 года были введены штрафные санкции для иностранных компаний, отказывающихся локализовать персональные данные пользователей. Раньше не было предусмотрено наказания по этому закону, а использовалась статья за непредоставление сведений.
По новому законопроекту штраф за неисполнение требований о локализации базы данных для юридических лиц достигает суммы шесть миллионов рублей.