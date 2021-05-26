Коронавирус в Бердске: Данные о зараженных за сутки на 26 мая 2021

Стала известна новая статистика по зараженным коронавирусом в Бердске. По данным оперативного штаба на 26 мая под медицинским наблюдением находятся 80 жителей города.
За последние сутки взято 145 тестов на вирус.
За все время пандемии выздоровевших и выписанных - 1690. На сегодняшний день выявлено два новых пациента с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1747 случаев инфицирования.
При этом в образовательных организациях Бердска найден один заболевший воспитанник детского сада. На карантин по COVID-19 закрыты 1 группа детского сада. По ОРВИ закрыты 2 группы детского сада.