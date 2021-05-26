В РЖД сделают подарки пассажирам, которые сделали прививки от коронавируса
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В РЖД сделают подарки пассажирам, которые сделали прививки от коронавируса

5:22:515/26/2021Фото: commons.wikimedia.org
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Такое же нововведение хотят сделать и в Аэрофлоте. В авиакомпании уже придумали начислять бонусные мили привитым путешественникам.

Привитые от коронавируса пассажиры поездов начнут получать бонусы от РЖД
В Российских железных дорогах придумали новую инициативу, как поощрять пассажиров, у которых есть прививки от коронавируса. Об этом сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Что точно будет ждать пассажиров поездов — пока неизвестно. В РЖД еще не определились с точной схемой поощрения. Также он отметил, что в организации крайне заинтересованы в том, чтобы прививочная кампания прошла как можно быстрее и пассажиры вновь стали пользоваться услугами Российских железных дорог.
Кстати, в Аэрофлоте тоже решили ввести поощрения привитым пассажирам. Таким путешественникам хотят начислять по 10 тысяч бонусных миль.
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рждкоронавируспрививка от коронавируса
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