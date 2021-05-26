В Российских железных дорогах придумали новую инициативу, как поощрять пассажиров, у которых есть прививки от коронавируса. Об этом сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Что точно будет ждать пассажиров поездов — пока неизвестно. В РЖД еще не определились с точной схемой поощрения. Также он отметил, что в организации крайне заинтересованы в том, чтобы прививочная кампания прошла как можно быстрее и пассажиры вновь стали пользоваться услугами Российских железных дорог.Кстати, в Аэрофлоте тоже решили ввести поощрения привитым пассажирам. Таким путешественникам хотят начислять по 10 тысяч бонусных миль.
В РЖД сделают подарки пассажирам, которые сделали прививки от коронавируса
5:22:515/26/2021
Такое же нововведение хотят сделать и в Аэрофлоте. В авиакомпании уже придумали начислять бонусные мили привитым путешественникам.
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Станут ли россияне прививаться чаще после таких инициатив?
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