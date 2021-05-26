Четырехмесячный младенец умер в больнице Бердска: СК выясняет причину смерти ребенка

Обстоятельства гибели четырехмесячного ребенка, который умер в горбольнице Бердска, расследуют сотрудники Следственного комитета, сообщили 26 мая в ведомстве.
24 мая 2021 года маленького пациента привезли в больницу и поместили в реанимационное отделение, где он и умер. По информации "Курьер. Среда. Бердск", скончалась девочка. После смерти малыша следователи изъяли в больнице всю документацию.
В настоящее время расследуются обстоятельства своевременности обращения родителей ребенка в медицинское учреждение. Также ожидается оценка действиям медперсонала и качеству их помощи пациенту.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для уточнения причин смерти младенца.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", уже опрошены родственники погибшего ребенка, медицинский персонал. С целью установления причины его смерти назначена судебно-медицинской экспертиза.