"Милости просим": Лукашенко пообещал посадить самолет Байдена в Минске
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"Милости просим": Лукашенко пообещал посадить самолет Байдена в Минске

11:04:235/26/2021
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Белорусский лидер отметил, что готов поднять истребители, чтобы сопроводить американский борт №1 от границы с Польшей.

Александр Лукашенко пошутил

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал президентов России и США провести саммит в Белоруссии и пообещал посадить борт  Байдена, если тот прилетит на переговоры с  Путиным в Минск. Видео с выступлением главы республики опубликован в телеграм-канале ONT NEWS.

"Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы", — заявил Лукашенко.

По его словам, Байдену пришлось оправдываться перед Путиным во время телефонного разговора, в котором они обсуждали Белоруссию. Лукашенко отметил, что президент России "с удовольствием приедет на саммит в Минск".

"Ну, а может быть, рискнет (Байден — прим. ред.). Мы же запросто посадить самолет можем. У нас полоса. Две полосы, на любую сядет", — пошутил белорусский лидер.
И отметил, что готов поднять истребители, чтобы сопроводить американский борт №1 от границы с Польшей.

"Мы три поставим: два сбоку и в хвосте один. Для безопасности можем снизу подстраховать еще. Потому что если с ПЗРК на посадке, то истребитель наш подведет лайнер его прямо на взлетно-посадочную полосу. Поэтому милости просим, ждем его в Беларуси", — произнес Александр Лукашенко.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" со ссылкой на сайт Кремля, саммит президентов России и США состоится 16 июня в Женеве. Предполагается, что Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, совместную борьбу с пандемией и вопросы международной повестки.

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