"Милости просим": Лукашенко пообещал посадить самолет Байдена в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал президентов России и США провести саммит в Белоруссии и пообещал посадить борт Байдена, если тот прилетит на переговоры с Путиным в Минск. Видео с выступлением главы республики опубликован в телеграм-канале ONT NEWS.
"Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы", — заявил Лукашенко.
По его словам, Байдену пришлось оправдываться перед Путиным во время телефонного разговора, в котором они обсуждали Белоруссию. Лукашенко отметил, что президент России "с удовольствием приедет на саммит в Минск".
"Ну, а может быть, рискнет (Байден — прим. ред.). Мы же запросто посадить самолет можем. У нас полоса. Две полосы, на любую сядет", — пошутил белорусский лидер.
И отметил, что готов поднять истребители, чтобы сопроводить американский борт №1 от границы с Польшей.
"Мы три поставим: два сбоку и в хвосте один. Для безопасности можем снизу подстраховать еще. Потому что если с ПЗРК на посадке, то истребитель наш подведет лайнер его прямо на взлетно-посадочную полосу. Поэтому милости просим, ждем его в Беларуси", — произнес Александр Лукашенко.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" со ссылкой на сайт Кремля, саммит президентов России и США состоится 16 июня в Женеве. Предполагается, что Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, совместную борьбу с пандемией и вопросы международной повестки.