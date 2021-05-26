Закон о ежемесячной выплате 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет из неполных семей подписал 26 мая 2021 года Путин

Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, которые он поручил разработать в послании Федеральному собранию.
Документ опубликовали на портале правовой информации 26 мая.
Так, с 1 июля неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет, назначат ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе.
Пособие будут выплачивать неполным семьям с доходом ниже прожиточного минимума по субъекту. Размер выплаты составит 50% прожиточного минимума детей, установленного в конкретном регионе РФ. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», средний размер нового пособия по стране составляет 5650 рублей.
Единственным родителем, имеющим право на пособие, является тот, кто указан в свидетельстве о рождении ребенка, при условии, что в документе отсутствуют данные о втором родителе или сведения об отце внесены по заявлению матери ребенка, а также в случае, если второй родитель умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим.
Если в неполной семье несколько детей в возрасте от 8 до 16 лет, пособие выплачивается на каждого ребенка.
Напомним, что выплаты одиноким родителям инициировал Владимир Путин. Президент в апрельском послании Федеральному собранию подчеркнул, что «нужно отдельно поддержать те семьи, где мама и папа в одиночку воспитывают ребенка». Позже в поручении правительству глава государства обозначил начало выплат — 1 июля 2021 года.
С этой же даты женщинам, вставшим на учет в медицинской организации по беременности до 12 недель, начнут ежемесячно выплачивать 50% от прожиточного минимума.
Помимо этого, с 1 сентября больничные по уходу за детьми в возрасте до 8 лет будут оплачиваться в размере 100% среднего заработка.
Закон вступил в силу с момента опубликования.