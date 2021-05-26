Закон о ежемесячной выплате 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет из неполных семей подписал 26 мая 2021 года Путин
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Закон о ежемесячной выплате 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет из неполных семей подписал 26 мая 2021 года Путин

6:44:565/26/2021Фото: Кремлин.ру
0

С 1 июля одиноким родителям с детьми определенного возраста назначат ежемесячные выплаты в размере половины прожиточного минимума на ребенка в регионе.

Путин подписал закон о поддержке семей с детьми

Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, которые он поручил разработать в послании Федеральному собранию.
Документ опубликовали на портале правовой информации 26 мая.

Так, с 1 июля неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет, назначат ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе.

Пособие будут выплачивать неполным семьям с доходом ниже прожиточного минимума по субъекту. Размер выплаты составит 50% прожиточного минимума детей, установленного в конкретном регионе РФ. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», средний размер нового пособия по стране составляет 5650 рублей.

Единственным родителем, имеющим право на пособие, является тот, кто указан в свидетельстве о рождении ребенка, при условии, что в документе отсутствуют данные о втором родителе или сведения об отце внесены по заявлению матери ребенка, а также в случае, если второй родитель умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим.

Если в неполной семье несколько детей в возрасте от 8 до 16 лет, пособие выплачивается на каждого ребенка.

Напомним, что выплаты одиноким родителям инициировал Владимир Путин. Президент в апрельском послании Федеральному собранию подчеркнул, что «нужно отдельно поддержать те семьи, где мама и папа в одиночку воспитывают ребенка». Позже в поручении правительству глава государства обозначил начало выплат — 1 июля 2021 года.

С этой же даты женщинам, вставшим на учет в медицинской организации по беременности до 12 недель, начнут ежемесячно выплачивать 50% от прожиточного минимума.
Помимо этого, с 1 сентября больничные по уходу за детьми в возрасте до 8 лет будут оплачиваться в размере 100% среднего заработка.

Закон вступил в силу с момента опубликования.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
семьяпособиедоходежемесячные выплаты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ждем, когда начнется оформление заявлений?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Закон о ежемесячной выплате 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет из неполных семей подписал 26 мая 2021 года Путин
    6:44:56 5/26/2021
    Закон о ежемесячной выплате 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет из неполных семей подписал 26 мая 2021 года Путин
    Известный актер Эллиот Пейдж сделал операцию по смене пола и поделился фото с подписчиками
    6:34:26 5/26/2021
    Известный актер Эллиот Пейдж сделал операцию по смене пола и поделился фото с подписчиками
    Коридор затмений начался с 26 мая и до 10 июня 2021 года: Что следует делать разным знакам Зодиака
    6:20:33 5/26/2021
    Коридор затмений начался с 26 мая и до 10 июня 2021 года: Что следует делать разным знакам Зодиака
    Идут 14 минут тотального полного Лунного затмения 26 мая 2021 - смотрите фото и прямую трансляцию
    6:18:54 5/26/2021
    Идут 14 минут тотального полного Лунного затмения 26 мая 2021 - смотрите фото и прямую трансляцию
    БердскЧетырехмесячный младенец умер в больнице Бердска: СК выясняет причину смерти ребенка
    6:00:12 5/26/2021
    Четырехмесячный младенец умер в больнице Бердска: СК выясняет причину смерти ребенка
    В РЖД сделают подарки пассажирам, которые сделали прививки от коронавируса
    5:22:51 5/26/2021
    В РЖД сделают подарки пассажирам, которые сделали прививки от коронавируса
    26 мая – Преполовение-2021: запреты церковного праздника и обязательные дела, традиции
    5:20:44 5/26/2021
    26 мая – Преполовение-2021: запреты церковного праздника и обязательные дела, традиции
    БердскКоронавирус в Бердске: Данные о зараженных за сутки на 26 мая 2021
    5:19:07 5/26/2021
    Коронавирус в Бердске: Данные о зараженных за сутки на 26 мая 2021
    Facebook и Twitter обязаны выполнить требование Роскомнадзора до 1 июля 2021
    5:08:02 5/26/2021
    Facebook и Twitter обязаны выполнить требование Роскомнадзора до 1 июля 2021
    В Барнауле школьницы избили и надругались над 11-летней девочкой в заброшенном доме
    4:39:15 5/26/2021
    В Барнауле школьницы избили и надругались над 11-летней девочкой в заброшенном доме