Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу в 2021 году?

Троица, или как правильно называется этот праздник в православном календаре - Пятидесятница, в 2021 году будет отмечаться 20 июня.
В народе очень любят этот праздник, однако большинство традиций и запретов на него берут свои корни еще из язычества.
Православные священники говорят, что не никаких регламентированных церковью запретов. Есть лишь призыв относиться с уважением к этому празднику, что само по себе при размышлении наводит на мысль о том, что от каких-то дел придется отказаться.
Так, например, поговорим про запрет на работу. Действительно, в ущерб посещению храма и молитве в этот праздничный день не стоит заниматься работой. Но если вы уже выполнили свой долг и побывали в храме, оказали почести празднику. о работать можно. Но уважать праздник надо не только с утра во время богослужения, но и на протяжении всего дня.
Можно заниматься такой работой, которая не приносит вам сильной усталости или даже дарит вам радость. Например посадка и пересадка цветов. Нет ничего страшного, если вы уделите время любимому делу. Заниматься не рекомендуется той работой, которая отвлекает вас от праздничного настроения, сильно выматывает вас физически. Можно же отложить на другой день.
Еще один запрет касается посещения кладбища. Для поминовения и посещения могил специально накануне Троицы выделен большой родительский день - Вселенская Троицкая родительская суббота. Поминать и ходить на кладбище непосредственно в Троицу нежелательно. Это также не способствует праздничному настроению.
И последнее: неодобрительно церковь относится ко всякого рода языческим суевериям. Таким как гадания и ворожба на Троицу. Запрет на купание из-за русалок и прочей нечисти, плетение венков для гадания на них. Все это не соответствует поведению православного.