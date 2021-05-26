Санкции против 11 российских актеров и певцов из-за Крыма одобрил Киев: Кто попал в черный список

Кабинет министров Украины одобрил санкции против 11 российских артистов. Их местные власти обвиняют в посещении Крыма, сообщается на сайте украинского правительства 26 мая. В ближайшие дни новый санкционный список внесут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.
«Граждане выступают нарушителями порядка въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины — АР Крым и г. Севастополь, учитывая характер их публичной деятельности, осуществляют деструктивные действия в ущерб национальным интересам и безопасности украинского народа», — говорится в официальном сообщении.
Список попавших под новые санкции:
Актер Владимир Вдовиченков, сыгравший в «Бригаде», «Бумере», «Параграфе 78», «Тарасе Бульбе», «Левиафане» и других фильмах
Актриса Жанна Эппле, известная по фильмам «Абориген», «Мама», сериалам «Марш Турецкого», «Робинзон»
Актриса Ольга Кабо («Сирано де Бержерак», «Умирать не страшно», сериалы «Мушкетеры: 20 лет спустя», «Королева Марго»)
Актер Дмитрий Орлов («Брат-2», «Сестры», «Метро», сериалы «Я вернусь», «Морской патруль»)
Актер Александр Петров, («Обнимая небо», сериалы «Метод», «Лед 2», «Т-34», «Полицейский с Рублевки»)
Актер Евгений Пронин (сериалы «Штрафбат», «Иное», «Небо в огне», «Разведчицы»)
Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава
Актер Евгений Стычкин (сериалы «Мылодрама», «Троцкий», «Игра. Реванш», «В круге первом», фильмы «Бехолдер», «Гоголь. Начало», «День выборов»)
Певец Ярослав Сумишевский
Актер Павел Трубинер (фильмы «Параграф 78», «Вызов», «Эллизиум», «Крым», сериалы «Бесы», «Солдаты», «Небо в огне», «Смерть шпионам»)
Актер Алексей Чадов («Жара», «Ночной дозор», «Война», «Высота 89», сериалы «На безымянной высоте», «Аванпост»).
Неделей ранее в черный список попали актеры Игорь Копылов, Игорь Петренко и Мария Миронова.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума, который прошел в марте и на котором более 96% высказались за воссоединение с РФ. Но Киев и западные государства не признали итогов голосования